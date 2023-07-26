繼日本、澳洲後，據《菲律賓星報》消息，菲律賓國防部長特奧多羅亦在記者會上大肆炒作台海問題，聲稱菲律賓非常關注台海局勢，還準備在台海問題上「貢獻自己的一份力」，特奧多羅還把美國拉出來壯壯聲勢，宣告美國正在幫助菲律賓武裝自己，好讓菲律賓保護他在南海的權利。

值得一提的是，就在上個月，特奧多羅還在說不要把美菲關係和南海、台海局勢聯繫在一起，怎這才過了沒多久，特奧多羅就改變了口風？如果這些美國的盟友是真心為台灣好，幫忙穩定台海局勢、助益兩岸關係，當然表示歡迎且多多益善，但就怕各有自身利益盤算，都是來攪局的。

目前菲律賓國內也分成了兩派，其中一派對美菲合作充滿擔憂，認為加深美菲合作只會讓菲律賓淪為中美大國博弈下的炮灰、自取滅亡；另一派則試圖通過加深美菲合作，在南海區域多撈點好處，甚至不惜與虎謀皮。

就現在特奧多羅的表現來看，他應該屬於後者。可話又說回來，菲律賓和台海問題八竿子打不著，和台灣也沒什麼利益衝突，炒作台灣問題又極有可能破壞中菲關係，屬於吃力不討好，損人不利己的作為，特奧多羅為什麼一定要咬著台海問題不鬆口？

說句實話，菲律賓現在的做法和美國的戰略有點類似，都是想利用台灣問題讓中國做出讓步，一直以來，菲律賓在南海問題上都沒能占到什麼便宜，中國海警第一號文件通過以後，菲律賓在南海範圍就更加步步驚心了。

前段時間，菲律賓海軍帶著西方記者多次試圖強闖中國主張所轄南海區界，想用仁愛礁沉船來為他們增加點輿論影響力，但都被中國軍艦攔截了下來，仁愛礁沉船更是面臨被中國拖走的風險，加上有美國在背後撐腰，菲律賓毅然決然，準備學習美國，大打台灣牌。

可惜菲律賓在打牌前沒有看清形勢，美國敢打台灣牌，是自己有實力，菲律賓有什麼底氣？真把希望寄託在有美國可以充當靠山，恐怕菲律賓只會被中國連根拔起，驅逐出南海。

所以就目前看來，菲律賓炒作台海問題的原因已經很清楚了，就是為了利用台海問題，從中美手上加減撈些好處。面對美國，菲律賓大炒台海問題，是為了加強美菲之間的聯繫，向美國輸誠以表忠心，並以此從美國手上獲得更多的援助，拿到更多的軍備。此外，菲律賓還想通過在台海問題上聲援美國，以此換得美國在黃岩島等地區對他的支援。畢竟台海方面菲律賓的確撈不著什麼好處，喊喊口號和美國換點援助，站在菲律賓立場上，不僅不虧，還穩賺不賠。

然而，面對中國，菲律賓打的就是另一個主意了，雖說台海和菲律賓沒啥關係，想過去菲律賓也有心無力，但這種喊口號的政治行為卻可以吃吃中國豆腐，菲律賓的算盤打得挺響，準備在台海問題上喊喊口號，空手套白狼，在南海區域換得實打實的利益。

以為只要喊一喊口號就能從兩邊撈好處，這種無本萬利的行為可太適合菲律賓了，但現任菲律賓小馬可仕政府卻看不清形勢，其實美國的撐腰只是為了讓菲律賓當炮灰，從美國撈到的好處，到最後都是要加倍奉還的。最可悲的還是台灣，這些口頭上的支持，背後都是不安好心，人為刀俎，我為魚肉。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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