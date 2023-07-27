中國陝西省的府谷縣哈拉寨，有一座於民國33年（1944年）為國軍的東北挺進軍建造的忠烈祠，附有紀念碑。這座建築別緻的蒙古造型風格以及斑駁的房瓦，都在記錄著東北挺進軍的歷史以及眾多歷史人物命運的滄桑和不易。

蒙古風的國軍祭悼

東北挺進軍主要由騎兵組成，先後主要下轄騎兵第六師、新編騎兵第三師、新編騎兵第五師、新編騎兵第六師（下轄暫編騎兵第一旅、暫編騎兵第二旅、暫編騎兵第三旅）等部隊。部隊長為馬占山。為緬懷多年作戰陣亡之將士，在馬占山主導下，於1942年起在哈拉寨修建忠烈祠及陣亡將士紀念塔。馬占山親筆為紀念塔題寫「抗日陣亡將士紀念塔」字樣；塔身背面為馬占山題寫之「還我河山」。

忠烈祠主體建築融匯蒙漢風格。其頂部為蒙古族的圓頂穹蓋，頂部四周則為漢族建築之挑角。建築兩側石壁分別是彩繪之世界地圖和中華民國全圖。地圖上方為青天白日徽，不過目前該徽章已被鑿除。「忠烈祠」3字刻於正中門洞中。祠內供奉諸多陣亡將士之牌位。

忠烈祠附近有八角造型的拜碑亭，內有石碑一座。傅作義題寫「浩氣長存」；鄧寶珊題寫「碧血有痕留戰壘，青山無語拜碑亭」；紀念塔有聯語，乃慕新亞、郭鼎文、王鼎三撰寫，其內容為「颯爽英姿鐵馬金戈一夢，崢嶸片石透風塞月千秋」。石碑碑文由馬占山撰寫，記載忠烈祠及紀念塔建造緣起，全文如下：

抗日軍興以來，我國軍死事者多矣。忠烈祠之建設，所以妥忠魂，勵士氣，典至重也。而往事念來，看茲向又後死之責也，爰徇袍澤之請，奮筆而為之，書曰：

哈拉寨之有忠烈祠，用以祀告東北挺進軍死事者之將士也，溯自九一八事變起，余在黑省既與倭寇作殊死戰，迨七七事變，又奉命編組本軍於大同，未幾而冀察而相繼淪陷，倭寇長驅西犯，進略綏遠，本軍諸將士在綏輾轉防守，鏖戰兼旬，寇勢雖挫，然其援軍續至，眾寡懸殊，故退守五原、臨河，此抗戰初年事也，次年復奉命警衛伊盟兼守河防，伊盟者，本蒙族遊牧地，而在戰略上我西北之屏蔽也，倭寇蓄謀已久，間諜充斥，操縱甚亟，本軍行抵東勝，乃先伐其謀，擒其渠魁，倭寇氣奪蒙族之反側者以安，遂進駐哈拉寨，迄於今且六年矣，綜計此六年中，其始也，寇焰方張，迭陷我偏關、河曲、保德、府谷各縣，神木、榆林莫不震驚，在此艱危之際，本軍乃浴血苦戰，縱橫馳騁於托縣、薩縣、武川、涼城、關河口之間，大小不下數十戰，率襲其要害，攻所必救，卒使倭寇不能立足，將其侵陝部隊撤援托薩，所陷各縣次第收復，而本軍諸將士之為壯烈犧牲者亦眾矣，抑尤以武川黃油乾子一役為尤慘，師長劉桂五殉國，即今之端然列祀者也，是豈余之德薄能鮮，所可感召哉，蓋自先總理以大無畏之精神訓練中國革命軍，而所謂不成功即成仁者，天經地義久已如然於每一軍人之心目，今總裁蔣秉承之，益為發揚光大，殺敵至果，義無反顧。固不獨本軍將士有此表見也，獨念本軍諸將士年來從予，於沙漠之際歷盡艱辛，完成責任，雖無赫赫顯著之功，然用兵之道固有牽一髮而動全身者，瞏使艱危之際，本軍諸將士而不能奮死決鬥，所陷各縣未必能復，伊盟七旗未必能保，藩籬盡撤且將影響於西北全局，而重為我最高統帥宵旰之憂矣，然諸將士誠不為徒死也，祠而祀之，固宜祠在哈拉寨西山之麓鑿石為屋，鳩工庇材，董其事者為本軍王總參議鼎三，並由奇司令文英及地紳商贊助，祠左崗上建有本軍抗日陣亡將士紀念塔，祠畔置田十餘畝，以供歲祀，委託地方育嬰堂保管之，例得附書。

東北挺進軍總司令兼黑龍江省政府主席馬占山撰

中華民國三十三年十二月吉日立

勝利還鄉受挫

對日抗戰勝利後，國軍向東北地區進軍。馬占山率領東北挺進軍向綏遠軍事重鎮張家口進發。由於經歷了抗戰的淬煉，東北挺進軍的戰力較為強大，這在當時的國軍部隊地方派系中較為突出。進軍張家口過程中，東北挺進軍一度對中共軍隊造成威脅，使其不能阻擊國軍行進。但由於未能一鼓作氣，中共冀察軍區最終集結兩個旅的兵力，擊敗東北挺進軍，使得該國軍部隊未能返回故土，而是退回山西大同一帶。

1946年7月到9月，國民政府與中共的談判仍在繼續，但為了扭轉戰場形勢，中共發動大同集寧戰役，試圖奪取大同。東北挺進軍死守大同，對中共的進攻造成了極大打擊，最終贏得了戰役的勝利，成功守衛大同。後，國軍開始全國整編，東北挺進軍番號不再，但建制仍存，參加了平津會戰。最終伴隨國軍華北剿總司令傅作義向中共投誠，東北挺進軍遺脈消失在了國軍的歷史長河中。

祠與人的滄桑

東北挺進軍的後期指揮官、曾參與建造哈拉寨忠烈祠的慕新亞，是滿洲正白旗人，東北講武堂第十期畢業，後成為東北軍軍官。慕新亞的學長、東北講武堂第九期的著名作家蕭軍，與慕新亞私交甚篤。只不過，蕭軍後來成為由魯迅發起成立的親中共文學團體──中國左翼作家聯盟的成員，但慕新亞與蕭軍二人的友誼卻經歷了時代考驗。1931念安918事變後，慕新亞一面加入了日本扶植的「蒙疆聯合自治政府」，一面又與國軍保持緊密聯絡，在1938年4月，慕新亞率部正式投奔國軍，加入東北挺進軍從事抗戰。

據資料顯示，傅作義向中共投誠後，慕新亞在1950年年中被祕密逮捕，直到1953年才被釋放，自此生活無所依靠。此時的慕新亞再次與蕭軍攜手相伴。經歷了延安整風時為王實味辯護而遭批判、作品被禁，以及政治運動的迫害，蕭軍與過往的人生性格已經大不相同。慕新亞與蕭軍二人共同學習正骨推拿，還共同開辦學習班。慕新亞很多的病人也因為蕭軍的緣故，而來自於文學戲劇界。1966年文化大革命爆發後，慕新亞的妻子被打死，家中被抄。文革結束後一度擔任北京西城區的對台灣事務辦公室主任，1981年去世。

與這座紀念碑、忠烈祠相關的另一個人物是鄧寶珊，他是陝西陸軍體系的重要將領，曾擔任國軍的華北剿總副司令。中共建政後，鄧寶珊被安置在原籍的西北地區甘肅，擔任過中共的西北軍政委員會委員等職。文革爆發後，鄧寶珊受到衝擊。1966年11月，由北京來到甘肅的紅衛兵衝入鄧寶珊家中，搜出鄧珍藏的中正劍，並以此作為「反革命罪證」，對等進行批鬥和羞辱。鄧的身心受到巨大傷害。1968年11月，被接到北京的鄧寶珊，吞服鴉片自殺。1979年，中共方面為鄧寶珊「平反」。

至於這座具有濃郁蒙古風格的東北挺進軍忠烈祠和紀念碑，則在1949年後遭到破壞，忠烈祠內牌位變得殘缺不全；而留有多為軍政要員題字的紀念塔則是完全被毀。中國改革開放後，當地官方建立一座新的「東北挺進軍抗日陣亡將士紀念塔」。

（作者為香港城市大學哲學博士）