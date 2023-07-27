時下年輕人哈日，旅遊首選是京阪神（東京大阪神户），而我—介奔六老翁，也去了大陸京板神，從板橋到了南京的神州大地。行前準備許多功課，這才知道，南京12朝古都，南京顯學博大精深，數百年歷史文明盛世，哪讀得完？適逢大暑，南京號稱四大火爐之一，心情急得發燙，決定放下旅遊資料，清晨早起直接上街接地氣。

掃街的大媽很早，使勁掃走髒亂，装垃圾的街車隨行，揭開—日序幕。準備上工的工地師傅，制服安全帽一應倶全，隨手拎兩個包子當早餐，還透著熱氣。刻意遠遠跟在其後，又找到了—大早排隊的人氣包子店，包子，饅頭，油條，豆漿，不過2塊人民幣左右，但是後面和著麵，前面冒煙飄著豆香。多麼真實可喜呀，庶民小吃，吃飽好上工，打拚為家人。

掃街的大媽掃走髒亂，装垃圾的街車隨行。（作者提供）

室外高溫熱呼呼，室内空調冷颼颼，整天衝進衝出，有點不適。晩上10點多，想買個成藥吃。雜貨店大媽說隔鄰有藥局，我答關了，大媽說大點聲叫門，我怕不好吧，大媽說不礙事。還真的敲出睡眼惺忪的老闆，拿了28塊的感冒靈。異鄉病急求醫，都碰上熱心的同胞。中藥做的成藥，還蠻有效。

隔幾日去了揚州，又去了揚州大潤發旁藥局，大潤發還真風行兩岸。偌大藥局沒人顧，門口擺攤的大媽開了口，藥師不在，不然你自己拿，刷個碼即可，我答沒支付寶。等了會又說，不然你先拿去用，明天再來付，這更不行，明早我回台北了。終於藥師小姑娘來了，抱歉半天説去倉庫，細心開好藥，説沒2.5元零錢，直接找我5塊。我説不成，她説沒事。知道我台灣人，就說歡迎多來走走看看。我想討張名片，日後致謝，還是要掃碼，最後跟我説了，是揚州大潤發藥局，工作8年了的王藥師。

異地有同胞，土不親人親。出門在外靠朋友，四海之内皆兄弟。這裡和善的人民，日出而作，日入而息，帝力於我何有哉？板橋和南京，兩個鐘頭飛機，不是很遠，但哪裡不是一年四季，一日三餐，天高皇帝有點遠呀，不若彼此好好吃飯睡覺，各自平靜安好，留待日後再見。（黎家慶/英文教師）

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