朱立倫主席真的該拿出魄力，做一些必要的準備了。

他應該要知道，這場大選，如果國民黨能揮出全壘打，固然很好；但萬一總統選舉落敗，區域立委席次沒有大幅成長，那黨主席必然要負最大責任。如果他不想悲劇收場，現在就應做好以下兩項準備工作。

首先，在他心裡，必須設定觀察侯友宜選情的臨界點。是8月底、9月底，還是10月底？過了這個臨界點，侯的民意支持度如果還是不能超越柯而逼近賴，在侯的競選策略上，要如何調整？要讓金小刀繼續操盤下去？還是要重設指揮中心，真正做到整合所有藍軍力量，至少先讓黨內能夠萬流歸宗，都有參與感，不再讓黨內大咖與地方派系只是表面上喊團結，心裡卻認定，這場總統大選，只是侯友宜的事、朱立倫的事，或甚至是金小刀的事而已。

其次，如果侯的民調一直落後，到底要不要接受最終不管誰正誰副，非綠陣營只推出一組候選人的建議？這件事已經有不只一人提出過具體執行方案，朱主席應該要有自己的具體想法，以做為備案，不能一直停留在空講抽象口號的層次。這件事當然現在還不用公布底牌；但也不能等到局勢不得不然時，才開始構思聯盟方式。

最後，在做上述兩項準備工作前，朱主席自己要重新確認一個核心問題：在這場總統大選中，身為國民黨主席，究竟應扮演何種角色？是只負責徵召出一位候選人，並完成所有提名程序，其他事情，都由候選人及其幕僚來決定；還是說要做這場戰役中的總指揮官及最高決策者？

選戰開始前，朱主席自比為總教練；金小刀擔任侯的競辦執行長後，卻「改派」朱為「球團老闆」，朱好像也就接受了「派任」，而未再說明自己到底還是不是層級最高、責任最大的總教練。難道接了這張口諭的「球團老闆」人事令，就可以享有選舉成敗的免責權嗎？說得更白一點，現在到底是黨指揮刀；還是刀指揮黨呢？事到如今，這個問題如果不明確釐清，不管是三階段整合，或是非綠執政大聯盟，請問，國民黨之外的非綠團體，會跟一位被批評為「長他人志氣、滅自己威風」的人談如何整合嗎？

所以，接下來我們就看，從8月到9月，在金小刀「一刀獨大」的操盤下，侯的民調能否超柯趕賴。可以，當然最好，如若不行，國民黨裡到底誰能負責、誰說了算，朱主席就要先給大家一個交代，才能談後續的其他問題了！

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