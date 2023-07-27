秦剛被免去大陸外長，許多評論相互矛盾，上台時，有評論說他是戰狼，下台時，同一批人稱因為他太溫和而垮台。

秦剛下，有人說中美關係將和緩，有人認為，北京對外將更強硬，這種動輒用所謂「權鬥論」來分析中共官場，永遠見不著全貌，也過於天真。

與其瞎猜秦剛為何下台，不如多了解王毅這個人。他三度出任外長，是繼錢其琛之後，再有政治局委員兼任外長，如果至2028才卸下外長，則可望打破陳毅高懸14年的外長任期紀錄。

王毅的岳父錢嘉東，曾是周恩來的秘書，當過裁軍大使；前副外長王光亞的岳父是大名鼎鼎、曾任外長的陳毅，王的妻子陳珊珊也曾任外交官；前外長李肇星的岳父當過劉少奇的秘書，是前外交部領事司司長秦力真，李的妻子秦小梅也是外交官；曾長期在外交部工作的劉結一，妻子章啟月曾任希臘大使，岳父章曙曾出任過駐日大使。

王毅出任國台辦主任時身段柔軟，話留三分，用人彈性大。記得北京有次台協活動，因晚餐時間，當時還是王主任匆匆講幾句就下台，反倒是時任台灣有關方代表一發不可收拾，當成演講比賽，台下台商們是一臉鐵青。

王毅出使日本時，與我駐日代表許世楷的你來我往，彼此交鋒，也是兩岸在日本外交戰的經典。

外交部內還有翻譯派，其大家長是前中央外辦主任楊潔篪，他在外交部第一份工作，就是被分配到外交部翻譯室擔任專職翻譯。根據幾位大陸國際關係學者回憶，在楊潔篪擔任外長時，他們因為接了外交部有關研究計畫，或是舉辦活動由外交部贊助，因此與楊潔篪有往來，「他不時翻譯魂上身，非常注重公文不能有錯別字、語法等，有時公文改來改去，來回好幾趟」。

在阿拉斯加美中高層戰略對話上，楊潔篪講完16分鐘的開場白，當翻譯張京問他：「我先翻一下吧」，楊用英文回說：「It’s a test for our interpreter（這對我們翻譯是個考驗）」，可看出他對翻譯的重視。

據美日等國與楊潔篪有交手過的外交官透露，他私下脾氣好，政通人和，是他可以一路晉陞的關鍵。

一度是外長熱門人選、前外事委辦公室排名第一副主任、現任外聯部長劉建超，也是翻譯出身。他畢業於出了許多外交官的北京外國語大學，之後與楊潔篪一樣，至英國進修。劉建超返國後，進入號稱中國翻譯界國家隊的外交部翻譯室任科員，與楊潔篪經歷非常雷同。

王毅出任外長後，外界評論稱，對比他出任駐日大使、國台辦主任時，似乎變了一個樣，其實，當中國對外關係面臨多事之秋，不站穩立場就等著被外國修理，必須也只能堅守大陸立場。

錢其琛當年以政治局委員兼任外長，主要任務是六四後讓中國在國際社會重新站起；近70歲王毅的任務，顯然比錢艱難，肩膀更為沉重。

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