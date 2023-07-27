國際話語權的關鍵不完全在於說的是否響、說話的渠道是否多，而在於說的是什麼，怎麼說。國際話語是人與人、人群與人群經過不斷地交流與碰撞在社會中構建的，它很難通過頂層設計、官媒主推的大喇叭形式對外產生效果，而必須獲得有機生長的環境，並能夠潛移默化地、潤物細無聲地擴散，獲得生命力和可持續性。

有話語形成的有機土壤，不僅能夠讓話語的素材變得更為鮮活，讓14億中國人的故事能夠從不同的側面展現「中國故事」的張力和豐富性，更能讓發聲的個體獲得實戰的經驗。比如，當前互聯網域還有較大的改善空間。一些平台提供方人為設置的算法的限制，很容易造成某一派網民說了算，持不同觀點者無法發聲的情況。一些完全沒有惡意甚至對增加國際話語權有幫助的自媒體反倒因為一些動機不純的人的頻繁投訴而會被刪文、封號。或許是因為平台提供方害怕承擔責任和風險，很多潛在可以為中國國際話語提供的素材被扼殺在了搖籃裡。

與此同時，一些善意的批評與反思不僅能優化自身還能顯著促進一個社會和國家應對未來批評與指責的能力與韌性。正如舉重奧運冠軍不會一直拿最輕的槓鈴訓練一樣，要真正能讓中國這個崛起大國鍛煉出較強的國際話語能力，就必須時常有面對並不友好的、不是輕易就能統治話語的輿論環境– 中國拿來鍛煉的素材和話語必須匹配自身日益增長的實力。越是有挑戰（尤其是有建設性的批判），越能讓話語得到推敲和打磨，也可以引發新的思考和進步。

如果一直讓民眾生活在話語較為單一、不被挑戰的輿論氛圍裡，我們的國際話語能力也會像溫室裡的花朵一樣，一遇到公共外交的必要在國際平台、舞台上發聲，便不知道如何去面對尖銳的負面批評，而不佳的應對又會進一步成為被炒作的點，讓中國嚴重被遏制國際話語實力、被削弱話語權，最終直接影響到國家的安全。

因此，要提升話語權，功課要從內部做起。打破信息屏障，讓大家能說話、敢說話。為什麼僅僅允許言論自由還不夠，還要鼓勵大家說真話、說實話、敢批評、能思考呢？那是因為有很多重要而有益的討論可能會因為個體的謹慎和「多一事不如少一事」的消極心態而進行自我審查。只有有一群既了解自己國家真實情況，又知曉其他國家的客觀現狀，且敢於發聲、懂得如何發聲的個體時，國際話語實力才能有不斷鞏固和持續增長的土壤，國際話語權才能有本質上的提升。

（作者為美國克里斯多夫紐波特大學）

（本文來源：《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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