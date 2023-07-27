外交部7月26日發布新聞稿，對於美國聯邦眾議院本月25日通過《台灣國際團結法》（Taiwan International Solidarity Act），表示高度歡迎。該項法案強調聯合國大會在1971年10月25日通過的第2758號決議僅處理中國代表權問題，未涉及台灣。

炒作聯大2758號決議，指稱該決議並未涉及台灣，是台獨人士與民進黨政府近年來刻意創造的議題。此一論點振振有詞，其實是自說自話，根本不會獲得國際間廣泛的認同。

外交部新聞稿聲稱《台灣國際團結法》是美國國會以具體行動反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議的劣行，極具意義。恐怕也只是自己一廂情願。因為此項法案根本無法改變台灣在國際間的處境及地位。正如同台灣獨派人士鼓吹「台灣地位未定論」，並不能改變台灣在國際的現狀。

中華戰略學會研究員張競27日在《風傳媒》撰文指稱：《台灣國際團結法》是登錯舞台唱錯戲。因為對於聯合國大會決議案之解釋權，絕對不會是由美國或是任何一個單一國家所決定。

假如美國真的想要重新解釋2758號決議，就必須在聯大提案討論，並由全體會員國表決。美國會正式提案嗎？提案討論後能獲得多數會員國贊成嗎？答案恐怕都是否定的。

美國國會確實有一股強大的友我力量，我政府應該善用此項資源，推動一些具有實質意義的案件，而不是將精力浪費在虛無飄渺的議題上。

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