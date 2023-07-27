國民黨全代會正式通過提名侯友宜代表國民黨參選2024總統大選，原本以為侯友宜能像民進黨賴清德一樣定於一尊，結果黨內依舊雜音不絕如縷。還是有人質疑侯的民調如果拉不起來，該如何如何……這是選舉悖論，也是當年「換柱」論者翻版，疑侯論者健忘了嗎？擔待得起後果嗎？

國民黨各路人馬口徑一致的是，民調顯示有6成支持下架民進黨，所以自以為先知，必須籌組非綠大聯盟、政黨輪替大聯盟、執政大聯盟……，忘記了攻擊競爭對手施政不力才能得分，反而黨內互打，一分抗敵、九分自殘，侯陣營民調怎麼起得來？

圍繞在這些國民黨帶頭大哥的人，每個擁兵自重5～8%，卻不願意重新歸隊，合擊競選對手，爭取無色選民認同，民調怎會回升，黨內互打民調會起來？不要滑天下之大稽了。談藍白合要有高民調做後盾，否則誰會被棄保、誰又能笑到最後，一盤散沙只想卡點政治分贓油水的魯蛇們，還不清楚嗎？

一點都沒冤枉國民黨。目前輿論場批判民進黨政府火力最凶猛的是柯文哲、網紅館長，即使館長滿嘴幹譙照三餐開直播罵民進黨，從蔡英文、賴清德、陳明文、黑金治國、向1450下戰帖……如果不是館長宣示絕不從政，柯文哲民調恐怕也不如他。國民黨的槍口該向誰！

一點都沒冤枉國民黨。賴清德說「台灣總統走進白宮，達成政治目標」，時隔9天才由《金融時報》爆出美國官員要求蔡政府給個交代，輿論炸鍋。試問：最大在野黨這9天以來，一分抗敵、九分自殘，腦袋閃過「疑賴」、「打賴」嗎？國民黨的槍口該向誰！

賴清德、柯文哲都是身兼黨主席和總統參選人，國民黨不同，朱、侯如果雙頭馬車，挺郭派、挺韓派又明的、暗的亂放箭，侯友宜即使不重傷，終究也只剩半條命，疑侯論者不要健忘，明明一手好牌打到輸，2016換柱、2024倒侯，誰信還有2028？連無色選民都瞧不起了吧！

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