台灣的高等教育，無論是學士、碩士或博士，共通的特色，就是入學門檻既低，要求又非常寬鬆，尤其是所謂的「在職專班」，幾乎是只要有那麼一丁點兒的政治門路，就可以堂而皇之、風風光光的入學，然後在教授的包庇、護航、放水之下，就輕輕易易地畢業，以此作為敲門磚，既可以驕其鄉人，又能夠飛黃騰達，早已成為一顆毒瘤，為台灣的高等教育深埋下腐爛的種籽。前此引起全轟動的林智堅論文抄襲案，其實不過就是冰山的一角，潛藏於水面之下的更是不知道還有多少。

可台灣的教育部，以及各大學，對此仍然保持姑息隱忍的態度，非但沒有想方設法根除弊端，有時更是默默縱容，陳明通犯下如此重大的學倫弊端，在外頭大力宣稱為「冤獄」，對台灣大學聲譽的損害，已是重大無比的了，可台大竟對其毫無懲處，讓他可以爽領豐厚的退休金；而民進黨更加離譜，已經被判定抄襲、撤銷學位的鄭文燦，居然還可以高升為行政院副院長，而蔡適應也穩穩妥妥、恬不知恥地繼續幹他的立法委員。賴清德欲選總統，再三強調「學倫問題」，還要求立委參選人簽切結書，卻對鄭文燦、蔡適應的問題，不發一言一語，「打假球」的姿態作得十足，事實上早已是信用破產。在民進黨人的眼中，學倫問題根本是個「假議題」，如何忽悠群眾、掌握權勢，才是重中之重，這對台灣高等教育的傷害，更是無與倫比的。

台灣高等教育中抄襲的事件頻傳，而政府無能處理，已讓學術界痛心疾首，而今，在抄襲之外，更爆出了「槍手」事件，而且又是民進黨的要員，兼今次立委的候選人蔣絜安，民進黨應該如何處理？勢必非給選民一個清楚的交代不可。

據桃園市立委參選人游智彬的爆料，曾任桃園市客家事務局局長之職，又受賴清德延攬為民進黨中央黨部客家事務部主任，且被提名為本屆立法委員候選人的蔣絜安，號稱為「客家一姐」、「客家女神」，可她不但在台灣大學國發所的論文，被舉發「抄襲」，而且中央大學客家研究所的論文，更等而下之的是找「槍手」代寫的。有關「抄襲」的部分，台大拖遲兩個月未有回應，而蔣絜安僅僅用「尊重學倫會審議」，輕描淡寫帶過，似有意拖過立委選舉；但「槍手」之事，不但游智彬舉證歷歷，蔣絜安無所遁形，連當初代筆的槍手，都已經出面坦承，且有證據確鑿的往來email為證，想來已是辯無可辯的了。

蔣絜安原本是因備受民進黨尊重的客家大老鍾肇政推薦入政壇的，姑不論其風評如何，但竟能以抄襲、槍手的手法，獲得人人羨慕的國立大學「雙學位」，究竟其是如何通過學位考試的？台灣大學、中央大學這兩所鼎鼎有名的大學，可以寬鬆到如此的地步，豈不令人駭異莫名？我們的高等教育，在對學生的考核上，究竟出了什麼問題？指導教授、口考委員，應該負起怎樣的責任？以取巧、舞弊的手段竊取到的碩、博士，到底還有多少？教育部還能惦惦默默，裝作不聞不知嗎？屢屢不次拔擢蔣絜安的民進黨、鄭文燦、賴清德，該不該給學術界做個交代？該不該對全台灣的民眾給個交代？（作者為退休大學教授）

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