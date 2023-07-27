中興以人才為本。台灣地狹人稠，可耕地只有四分之一，過去卻創造出經濟發展奇蹟，列亞洲四條小龍，且曾為龍首，令人稱讚不已，靠的是人才；但是現在台灣非但不再是龍首，連龍都不是了，原因也是人才江河日下，看看我們的大學生就知道了！我在前一篇「如此高等教育，我們還有什麼希望」文，有些說明，請大家參考。

要發展幾乎都已名列前茅，就以最惹世人注目的太空科技發展來說吧，大陸太空科技可以說是由一貧如洗，從零開始。各國對中國大陸太空科技嚴密控制，幾乎密不通風，但是就在今（2023）年5月30日，大陸三位太空人乘太空船進入軌道，順利與太空站對接。

中國大陸的太空科技，自1956年以飛彈工程起步，以後一路艱辛且快速的發展；1970年4月24日發射第一顆人造衛星「東方紅一號」，成為繼蘇聯、美、法、日本之後第五個擁有自主航太能力的國家；2003年10月15日發射載人太空飛行，21小時24分，繞地球14圈；2019年嫦娥四號首次著陸於月球背面，中國大陸的太空科技發展，是「迎難而上，苦盡甘來」。

我為什麼提這一段中國大陸太空科技發展的簡史？大陸為何自1956年開始步入太空科技？其中最主要的原因，是因為有一位名叫錢學森的飛彈火箭權威，1955年自美返中；第二年1956年大陸第一個飛彈研究院於國防部內成立，錢學森擔任首任院長，大陸太空科技乃一路發。

錢學森是何許人？他是大陸太空科技界無人不曉的英雄，是浙江杭州人，1911年生，交通大學畢業後，獲庚子賠款獎學金赴美留學，1939年獲加洲理工學院航空和數學雙博士學位，35歲時就成為美國麻省理工學院終身教授；美軍方破例授予他上校軍銜，政府的科學顧問，可以自由出入美國五角大廈。

後來錢學森準備回國，貢獻祖國，但被美國嚴密管制，此後不得參與任何研究，軟禁在家足足五年之久，仍不放行；正一籌莫展時，無意中，在畫報上看到一張自小就認識的陳叔通先生相片，相片上陳叔通與高官一起，在天安門廣場上慶祝五一勞動節；錢學森極為小心的避過美國聯邦調查局的跟蹤，躲進一家咖啡廳，用香菸紙寫求助函；運氣很好，這封信居然到了陳叔通手上，立刻轉呈周恩來，周恩來立刻交到在日內瓦中美談判代表的手上，美國無言以對，只得放人。

當時美國擔任海軍次長的金布爾知道此事，立刻電告美國司法部，要求必須阻止錢學森回國，金布爾說：錢學森知道美國所有飛彈工程的核心機密，一個錢學森抵得上五個海軍陸戰師，我寧可把這傢伙槍斃了，也不能放他回紅色中國去。他這個話是可信的，因為在中國大陸，大家也說：如果沒有錢學森，中國火箭工業也可能成功，但至少會晚20年。

「中興以人才為本」，人才的重要在每個世代，每個國家都是至理名言。錢學森在大學裡，最初不是學太空科技的，但是後來他慢慢轉向；因為他看到中日戰爭，國軍雖然英勇，但還是被日軍打得不堪入目，所以他認為戰爭的勝利，不是單靠軍人英勇，而是要有現代化武器。

兩岸如果能夠和平統一，軍事科技方面由大陸去操心，台灣則要特別注意工業、農業、商業、能源、污染防治、水利……等多方面科技人才的培育；所以台灣要在各方面成氣候，不單是靠老闆及員工勤奮工作，而是要更注意研究及發展（R&D）。

台灣在這方面曾有不錯的成績，例如1973在孫運璿主導下成立的財團法人工業技術研究院，研發諸多工業技術轉讓民間，曾發生很大效果，聯電及台積電都是他們的產物。

希望將來政府各級主政的人，都能注意並重視到這方面的發展，中興以人才為本，國家才有未來，人民才有幸福，不是整天吵「九二共識」、「台灣獨立」，這樣才會有未來啊！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊，為期3~4月。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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