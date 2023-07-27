俄烏戰爭進入第520天。據歐盟外交部門起草一份內部文件顯示，建議歐盟未來幾年對烏克蘭做出全面安全承諾，繼續向基輔提供武器裝備、開展軍事教育與培訓、共享情報，以及協助烏克蘭與歐盟防務公司建立關係。同時，建議歐盟必須提供長期和可預測的財政支持，以便烏克蘭重建家園。看樣子，歐盟已有長期抗俄的心理準備。

目前烏克蘭大反攻尚未全面展開，總體上已展示以小搏大的驚人戰力。《福斯新聞》（Fox News）報導稱，烏克蘭人依賴小精靈工廠和IT（資訊技術）大軍，從零散部件中開發並利用定制的人工智慧（AI）技術在戰場上取得優勢。由於創新手法發展太快，美國和西方國家未能跟上，不知道正在發生的事。

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）指出，這場戰爭的致勝因素，是烏克蘭的高科技優勢和烏軍的快速適應能力。「這是人類歷史上技術最先進的戰爭，」和以往截然不同。它被形容是人與機器共同的勝利。

美國知名專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）去年12月到烏克蘭現場，美國數據分析軟體公司帕蘭提爾（Palantir）向他展示一些接近火綫上的技術，其中一個軟體平台允許美國盟友使用無處不在、不可阻擋的傳感器，這些傳感器圍繞著每個潜在戰場，創造一個真正致命的「殺傷鏈」。他看到後大有感受，這是一個新的威懾。如果台海出現類似的數位化戰場，中國大陸攻擊台灣面臨的挑戰要比他們想像的嚴峻得多，需要三思而後行。

這場戰爭是烏克蘭人使用人工智慧技術用於大型常規作戰的開始，在炮火下淬鍊而成，走在世界前列。當俄羅斯人苦於擺脫戰爭泥淖之際，烏克蘭人開始籌畫重建家園；當普丁仍迷戀恢復俄羅斯帝國之時，烏克蘭人開始以AI技術邁向新興國家之列。

烏克蘭官員告訴伊格內修斯，使用新技術軟體不僅可以擊退俄羅斯入侵，還可以修復烏克蘭受損電網、識別隱藏的腐敗行爲並管理龐大的重建任務。費多羅夫向他證實，烏克蘭正在大量使用軟體平台解決電力短缺問題，確保電信不斷。爲修復斷電和受損能源基礎設施，該國使用星鏈（Starlink）終端、特斯拉（Tesla）Powerwall家用儲能系統，以及先進的發電機和鋰電池，並將所有重要數據備份在雲端伺服器上。

年僅32歲的費多羅夫對未來信心滿滿。他相信只有最新技術才能為烏克蘭帶來優勢，讓烏克蘭人能够盡快運行和創建應有的國家面貌。他還規畫，利用最新技術不僅擊敗俄羅斯，而且使烏克蘭在未來成為高科技超級大國。

他說：「讓我們計畫將烏克蘭變成世界『軍事科技谷』，開發最具創新性的安全解決方案，讓世界變得更安全、更數位化。」以烏克蘭人在戰火中的堅忍和創新表現，相信他們終將浴火重生。（作者為資深媒體人）

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