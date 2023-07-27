不妨模擬設想一下：一支職棒球隊正陷入苦戰，但強勢專斷的總教練、別有所圖的球團老闆，兩人對球局戰法卻各有盤算，甚至公開對槓；夾處其中的強打者和主戰投手不知如何是好，只好躲起來先避風頭，至於球賽如何繼續、打不打得贏，只能聽天由命、自求多福。反諷的是，國民黨2024選總統的朱侯金三角組合，現在就面臨這樣的尷尬局面。

選戰開始前，朱主席自比為總教練，但金溥聰擔任侯友宜的競辦執行長後，自行頂上，將朱「升」為球團老闆，球迷觀眾最想看的球員主體侯友宜，反而越來越找不到他的定位與重要性。原本金的鋒頭、聲量就已蓋過侯，近來又因金質疑朱的「執政大聯盟」提議，以及連番炮口對內的表現，使侯友宜的身影更遭擠壓模糊。

爭議風暴走到這一步，顯然侯友宜才是最無辜、也是最大的受害者，但侯說金溥聰是他親自找來的，至於是誰引薦來的則無人知曉，而馬英九方面則已經與金切割。面對這麼多的風波，照理說侯應該站在金這邊，且盛傳侯找金來是為了「制衡」朱，可到現在為止，侯並沒有表達過任何看法。

支持金溥聰者認為他下重手整治黨內亂象，是為了先「安內」才能「攘外」；問題是安內不等於「內鬥」，金在對象、方式與訴求上，都有值得商榷的餘地，像現在這樣對有異議或不同建言者一律否定、壓制的做法，只會適得其反。

為了遏止黨內某些首鼠兩端、見風轉舵的亂象，金既然扮演黑臉除惡，侯正可適時以調和安撫的白臉出現，可惜的是，他又一次失去這個建立人望的機會，徒留外界問著：「侯友宜怎麼不見了」？