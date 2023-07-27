立法院臨時會無異議通過《台美21世紀貿易倡議》首批協定，民進黨政府稱這是台美自1979年斷交以來，結構最完整的貿易協定，行政團隊會持續努力進行後續的七項議題談判；然而，從行政院長陳建仁到行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、經濟部長王美花，卻都說不出這項協定對台灣各產業和中小企業有什麼實質的好處。想得到、說得出的只有一點，那就是每年可為報關業者節省台幣1億元的成本。

台美協定有愚民之嫌

與此同時，有關是否要重啟已延宕近10年的《海峽兩岸服務貿易協議》談判，也成為2024總統選戰高度關注的焦點。特別是在今年4月12日大陸商務部宣布，即日起就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查後，有關大陸是否會叫停《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的疑慮就瀰漫相關產業，當時陸委會曾表示，盡速推動「兩岸協議監督條例」後，依該條例進行服貿協議審議及貨貿後續協商，更一度被外界認為蔡政府有意重啟服貿。

然而，隨著民進黨總統參選人賴清德公開表示，「不會走回頭路重啟兩岸服貿談判」後，民進黨口徑一致，明確表示不可能啟動服貿的相關談判，等於宣告只要民進黨執政，服貿即難見天日。取而代之的是，蔡政府全力鼓吹台美協定的價值與意義。

台灣目前有9個自由貿易協定（FTA）或「經濟合作協議」（ECA），其中，最重要的3個，即台紐（紐西蘭）、台星（新加坡）以及ECFA，都是馬政府時期所簽；蔡政府執政7年多來與史瓦帝尼、巴拉圭、馬紹爾及貝里斯等國簽署的ECA，合計雙邊貿易額占台灣對外貿易總額的0.03%，微不足道。正因為蔡政府執政7年來對外洽簽經貿協議形同一事無成，因此對這次的台美協定極盡吹捧之能事，經貿部門主管甚至聲稱，台美協定對台美簽定FTA和加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），會有實質的幫助。美國早已表明對FTA意願不高，不會加入CPTPP、也不會涉入CPTPP的運作，蔡政府竟還期望藉此與美國簽署FTA或是協助台灣加入CPTPP，未免太不切實際了，甚至有混淆視聽的愚民之嫌。

ECFA才是真正牛肉

蔡政府認為沒有必要討論重啟服貿，有幾個理由：第一是已經過時。如2014年的挺服貿大將現任外交部次長李淳，近日就以「過期的壞掉雞排」來形容服貿，他強調自己的立場並沒有改變，「而是中國變了」。10年來中國大陸對外更開放、對外投資更多，也沒有因為台灣始終不願續談服貿而停掉早已到期的ECFA。與其說大陸變了，不如說是民進黨執政後對大陸的態度丕變，兩岸關係嚴重倒退。而且10年過去，產業和結構都已改變，必須重新展開對話與評估。

其次，重啟服貿等於把台灣鎖進「一中經濟框架」。2022年台灣對大陸的貿易順差是整體貿易順差的1.95倍、兩岸貿易依存度是38.8%，蔡政府算不算是把台灣鎖進了一中經濟框架裡？重啟服貿是讓受限於規模經濟的台灣服務業有擴大市場的機會，如果擔心大陸服務業「大舉入侵」，可以在談判時加入總量管理等機制。

第三，王美花認為台灣已融入國際供應鏈，所以沒必要再提服貿、貨貿。王美花的說法只是片面之詞，因為美國除了不讓台灣加入「印太經濟架構」（IPEF），以至於台灣無法參與號稱全球第一個供應鏈協定的供應鏈共識，美國也將台灣排除在「友岸外包」的名單之外。在此情況下，台美應該要建立雙邊供應鏈協議，可惜台美協定並無觸及；事實上這個協定完全沒有關稅減讓、市場開放的相關協議，只有一些技術性、程序性的規定，是不是像蔡政府說得那麼偉大，還有待檢驗證明。

當然，台灣對外洽談經貿協定舉步維艱，台美協定對台灣參與國際經貿事務總會有所助益，但兩岸服貿及貨貿才是真正有「牛肉」的經貿協議，蔡政府不需偏廢、畫地自限，應早日啟動服貿談判並完成貨貿協商，為台灣產業尋找生機。