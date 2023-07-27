美中高層對話逐漸恢復，但兩國緊張關係未見降溫，大陸邀請推動美中和解、建交的百歲人瑞季辛吉，飛往北京慶生，除了表示由衷感謝季辛吉對美中關係的貢獻之外，也有透過柔性外交向美國及國際社會傳遞訊息之意。

柔性外交 邀訪季辛吉

美國各屆政府都重申一中政策立場，但在中共眼中，今天的「一中」與1972年《上海公報》的「一中」已今非昔比。拜登政府強調不支持台灣獨立，反對任何一方片面改變台海現狀，鼓勵雙方以和平方式解決歧見，卻對《上海公報》中的「美國認知，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」略而不提。

《上海公報》打開了美中關係大門，也是季辛吉畢生最重要的外交成就之一，大陸為季辛吉慶生，無非就是要季辛吉告訴美國官員，「台灣是中國的台灣」。季辛吉坦言，中、美兩國都無法承受將對方當成對手的代價，如果兩國發生戰爭給雙方人民帶來的傷害是巨大的。季辛吉念茲在茲的是，台灣問題是美中衝突的導火線，雙方必須運用智慧，消除誤會，堅持和平共處的原則，而根本之道就是回歸《上海公報》。

季辛吉在北京訪問時，美國前總統川普接受福斯電視專訪被問及是否會出兵保衛台灣時，他先表示，若他身為總統，不想回答這個問題，因為這將不利於美國的談判地位。但他話鋒一轉，「台灣搶走了我們的晶片工作，過去我們晶片都可以自己做，現在都是台灣做，90%都在台灣製造」，強調「台灣搶走了我們的生意，我們早該阻止他們，我們早該向他們課徵關稅」。

川式談話大家或許習以為常，但台灣人卻不能輕忽，官司纏身的他目前是2024美國總統大選共和黨的領先者，可能代表共和黨挑戰尋求連任的拜登總統，絕對不能排除川普重返執政的可能性，他的看法可能是下一屆美國政府的政策，台灣不能掉以輕心。

川普曾比喻台灣不過筆尖大，他的極端反中政策並不代表對台灣的支持，反而會讓台灣面對更大的戰爭風險。在單邊主義、保護主義與民粹主義原則之下，美國利益、「讓美國再次偉大」是他的首要政治與經濟目標，為成就這個目標可以不惜一切代價。

川普反中 為美國利益

該警惕的是，蔡英文政府完全配合美國對中國的貿易戰、科技戰，甚至輕易讓出台積電這張「護國神山」王牌，400億美元的投資並未得到拜登政府的相對回報。拜登在台積電亞利桑納州廠的移機典禮致詞時沒有感謝台灣，反而大談美國製造業回來了，美國工會工人最優秀，作為他個人的重大成就與政治資本。

川普更離譜，居然妄稱台灣搶走了美國晶片製造業，未來應該課稅，而民進黨政府啞巴吃黃連，對川普的評論敢怒不敢言，更不敢抗議、駁斥，外交部僅表示，台美經貿合作交流密切，雙方經貿及產業結構是互補互利互惠，對川普發言沒有評論。

美中可能因台灣問題發生戰爭，是今天全球地緣政治的焦點，美國已多次表示，中共入侵台灣並非迫在眉睫，更是可以避免；中共方面則仍以和平統一為最高原則，當前最重要的工作並非統一，而是打擊台獨，要求美方落實一中政策，不支持台獨。

澳洲前總理、現任駐美國大使陸克文最近表示，大家的共同目標就是避免因台灣問題發生危機、衝突與戰爭。他去年著作《可避免的戰爭》就主張美中進行可管控的戰略競爭以降低風險，甚至預防戰爭。美中最近積極加強溝通，有效管控風險，及強化危機處理就是朝此方向努力，美中負責任處理台灣問題似乎也有共識。但台海形勢詭譎多變，目前就面對台灣與美國總統大選兩大變數，川普若贏得明年大選將是一隻難以預測的「黑天鵝」。