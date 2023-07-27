北約─烏克蘭理事會於7月11日在維爾紐斯峰會成立，克里米亞大橋於7月17日再次遭襲，兩個事件迫使俄羅斯宣布暫停執行《黑海糧食倡議》，並且以軍事打擊敖德薩與多瑙河口的雷尼港作為回應。隨著西方提供遠程與集束飛彈，阻止核戰的最後防線只剩下北約避免捲入世界大戰與俄羅斯的有限戰略目標，這使得美俄在烏克蘭戰爭中以逐步升級的消耗戰方式爭奪勢力範圍，謀分割新世界的安全秩序。那麼，俄羅斯退出糧食協議的目的與其影響又是如何？

封鎖黑海部分區域成為俄羅斯行使主權的象徵，同樣北約護送烏克蘭糧食走廊的建立，將成為黑海周邊國家主權歸屬的爭戰。北約國家準備向烏克蘭輸出F-16戰鬥機和陸軍戰術導彈系統(ATACMS)，欲將俄羅斯黑海艦隊逐出克里米亞。波蘭在靠近白俄布列斯特和格羅德諾的邊境部署兩個旅的兵力，俄羅斯將視進入黑海領域的外國船隻為武器承載者而進行軍事打擊，黑海將成為軍事衝突的危險區域。而敖德薩、尤之尼和切爾諾莫爾斯克是烏克蘭糧食輸出的主要三個港口，運往伊斯坦堡聯合中心後轉運各國。

7月15日，韓國總統尹錫悅訪問基輔，北約以援烏將歐亞拉成一個陣線。7月20至23日，中俄在日本海進行北部聯合海上軍演，旨在維護海上戰略通道安全，顯示捍衛海權成為主權的宣示。

《黑海糧食倡議》是由聯合國、土耳其、烏克蘭和俄羅斯於2022年7月22日協議達成，旨在確保烏克蘭糧食的海上運輸安全，而俄羅斯亦要求恢復俄農經銀行與SWIFT交易體系、解除俄化肥出口制裁、陶里亞蒂─敖德薩氨管道恢復運營，以及解除運輸糧食之相關制裁，卻始終未果。俄因此確認了西方對人道並不感興趣，因為主要穀物接收者是中高收入的歐盟、土耳其和中國等國家，而土耳其和中國本來就是俄烏糧食的主要輸出國，糧食已經變成地緣政治影響力的工具。

俄羅斯延續擺脫美元的思路，將以雙邊協議與本幣交易來達到地緣戰略的總體利益。烏克蘭糧食海上通路受阻，陸上輸出通路與墊高的成本則仰賴西方國家協助解決。俄羅斯將管制黑海進出船隻，烏克蘭的代償作用進一步遭到削弱。倘若北約決定護航，違反《蒙特勒公約》將使土耳其陷入險境。

俄羅斯欲提升南北運輸走廊的作用，鞏固大歐亞經濟圈，建立自己的人道糧食走廊，並且重返非洲。儼然，糧食與化肥成為俄羅斯外交新籌碼。非洲貧窮國家對俄羅斯的糧食需求變為迫切，俄非戰略夥伴關係是當前的外交新重點。7月27至28日，第二屆俄羅斯─非洲峰會暨經濟和人道論壇是在俄羅斯聖彼得堡舉行。普丁於7月24日發表專文「俄羅斯與非洲：聯合致力於和平、進步與成功的未來」，承諾將確保非洲獲得商業與無償的糧食與化肥。

烏克蘭處在地緣與文化的交界處，西部曾受到立陶宛、波蘭和奧匈帝國的統治，致使烏克蘭和白俄羅斯擁有高度的語言相同性，東部曾受沙俄統治。列寧一戰期間建立蘇維埃政權時內憂外患，犧牲頓巴斯領土，烏克蘭首次以國家形式出現，史達林和赫魯雪夫也以鞏固擴大烏克蘭作為安全屏障。

蘇聯解體之後，烏克蘭強烈的國族認同再次在西方與俄羅斯之間遭到利用。白俄避免反俄，如今中美在全球秩序向多極體系轉型中爭霸，俄白哈三國結合非西方力量向中國靠攏。北約─烏克蘭理事會的成立是北約東擴對俄的再次挑戰升級。

歐盟國家波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞和保加利亞若開放陸路運輸，則可緩解黑海衝突，但東歐農業的損失又如何獲得補償？那麼，烏克蘭加入歐盟與北約是獲得安全保障？亦或是北約別有用心？烏東南以公投加入俄羅斯聯邦，而烏克蘭西部在北約控制下，需要以捍衛烏克蘭領土完整的名義進行持續戰爭。

（作者為元智大學助理教授）