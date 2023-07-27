我出生在霧峰，真正開始有記憶卻是在宜蘭，包括南方澳的漁市場、北方澳的野百合、短褲涼鞋的義大利神父、蘇花公路的車隊，及蘇澳國小的同學。我在15年前轉往東部，每周往返台北、花蓮，北迴鐵路早已繞過，偶而快速通過蘇澳新站醒來，近鄉情怯。倒是多年來，有機會見證在地綠營政治人物。

林義雄在美麗島事件後到美國念書，帶回「台灣共和國基本法草案」，大體是《中華民國憲法》人權加強版。他當年以「誠信立國」堅持國會減半，並未通盤權衡效率與代表性，我為文直指他的誠信「充滿高度選擇性」、「擇善固執的惡果卻必須由全體社會來承擔」、「聖人殺人」，幸好沒有被告上法庭。

陳定南當過宜蘭縣長，在1994年代表民進黨參選台灣省長、高舉「四百年來第一戰，要將台灣變青天」。那是大學教授上台演講還有價值的年代，我因為是台中人，被台灣教授協會安排回中部助講。選舉結束，他請大家吃飯，提及同志幫忙募款，竟有派系順手購置辦公室，捐款人痛罵一聲謝謝都沒有。

黃煌雄不像民進黨人士諸多法律系畢業，台大政治系畢業又念了一個碩士，鑽研蔣渭水，真才實學、行事小心。他在1995年主導第二次台灣人民制憲會議，海內外共襄盛舉，整合出「台灣共和國憲法草案」，我負責召集族群小組。他由監委到促進轉型正義委員會主委，為「東廠事件」下台，應該是始料未及。

游錫●接手選上宜蘭縣長，著手蘭陽平原美化，特別請人設計「宜蘭厝」，雪山隧道通車後，不少台北人視為後花園。陳水扁總統連任後允諾制訂新憲，擔任閣揆的他積極配合，我忝為講員、跑了幾個公家單位。游錫●不是所謂「台大高材生」，相當尊重學者幫忙準備的稿子，偶而會在黃昏市場碰到夫人。

劉守成接棒縣長，中規中矩，沒有特殊印象，大家比較熟的是岳丈田朝明醫師、岳母田媽媽，夫人田秋堇無人不知。當年我們規畫原住民族自治區，主張把相關國家公園畫歸管理，推動棲蘭檜木國家公園的田立委堅決反對，理由是恐怕檜木一夜之間會被原住民砍光；殊不知在戰後的台灣，盜林是高度資本主義。

我跟林聰賢完全沒有交集，倒是有一天忽然接到父親友人電話，抱怨當年配合縣政府種樹，前任縣長劉守成還頒獎鼓勵，百思不解為何忽然被縣府指控違法？林連任後急轉彎高舉「農地農用」處理農舍，農民強烈反彈，竟然獲得關愛眼神騎馬進京高升農委會主委，接任的陳金德「務實」調整，令人印象深刻。

值得一提的是學長楊基銓，東京帝大經濟系、大三考上高考行政科，日本先生的介紹信石沉大海，只好進拓殖省、認命回台灣總督府，終究被任命宜蘭郡守（縣長）。東京帝大政治系的陳逸松，是前縣長陳進東的堂弟，畢業後考上司法科高考，與國民黨周旋20年，終於在失望中前往中國，10年後還是選擇終老美國。

前幾天回宜蘭捻香，遙望孤寂不語的龜山島，見證百年政治變遷，不知道怎麼地，悲從中來。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）