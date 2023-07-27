美國眾議院日前通過《台灣國際團結法》，重申聯合國2758號決議未涉及台灣代表權的問題，若相同版本法案在參議院通過，將送交拜登總統簽署。無獨有偶，本月中旬，眾議院通過的《2024國防授權法案》也包括《誠實地圖法》，要求國防部的地圖將台灣與中國做區隔標識。短短1個月內，美國國會推出兩項挺台法案，但北京並未升高反制力道，預料與對國會、政府區別對待的策略有關。

早在1980年代，中共領導人鄧小平就曾表達美國國會在台灣問題上扮演「很壞角色」的意思，說明北京很早就意識到，不會一廂情願幻想美國國會的對台立場會靠向自己，只要穩住白宮、國務院等行政體系，一中政策基礎都不會出現動盪。因此，直到川普任內《台灣旅行法》在國會通過之前，北京基本都能冷處理美國國會五花八門的挺台法案，因為這些大部分是政治遊說轉化的成果，本身也是美國國會政治生態的組成部分。

但2018年通過並生效的《台灣旅行法》成為轉捩點，此後北京更傾向於把美國國會對台動作與行政體系捆綁，並界定為「廣義的美國政府」對台立場倒退、虛化一中政策的依據，並展開對等反制。去年裴洛西訪台即是例證，儘管拜登政府一再澄清無權替裴洛西做決定，也在檯面上下做出勸阻動作，但中方仍然視裴洛西的眾議院議長身分為「美國官方代表」，並展開激烈軍事、外交的反應。

不過，自去年峇里島「拜習會」之後，由於華府一再向中方重申不支持台獨、堅持三公報、延續一中政策等立場，雙方在台海議題上的「護欄」基本建成，且並沒有因今年初的氣球事件而受到明顯影響。5月白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任王毅在維也納的重要會談、6月布林肯首次以國務卿身分訪問北京，相信雙方都一再明確了彼此的立場和底線，並願意在台海議題上管控分歧。因此，北京在「聽其言、觀其行」的基礎上，對美國政府、國會體系的區別對待政策，出現了恢復的跡象。

事實上，早在4月新任眾議院議長麥卡錫在加州會見蔡英文總統的過程中，北京或許已經感覺到，美方行政體系層面保持距離的態度，因而美方此次處理方式應該有助於美中恢復政治互信。同時，近期多家媒體發現，美國國務院網站有關台灣的頁面中，刻意刪除了所有涉及台灣是國家地位的文字表述，而諷刺的是，這恰好與美國國會要求行政、國防部門突出「一中一台」的要求南轅北轍。

美中的台海護欄的確在加高，但問題是，拜登政府任期只剩1年半，隨著美、台2024大選臨近，美國國會反中派的挺台動作只會愈來愈多，美方行政體系能否撐得住，實在成疑。就像地震後的堰塞湖一樣，一旦水位升高、水壓加大，就要面臨潰堤的風險。

（作者為智庫研究員）