報載據警方的統計，去年國內有近3萬件詐騙案，財物損失高達70億元。而根據行政院於今年5月推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」中的說明，透過跨部會合作共同打擊詐欺，去年減少民眾遭詐騙金額逾67億元。兩者相加，去年詐騙案的「毛利益」金額達到137億元，再度印證了台灣猶如「詐騙之島」，但原因何在呢？

國家通訊傳播委員會（NCC）在政府積極推動打詐的當頭，對於國內首宗第二類電信業者與詐騙集團共謀，販賣電信門號來詐騙的案子，竟然在裁量罰鍰的金額時採取了低度的基準。這也難怪，在野黨立委要開記者會抨擊，因為此與民眾對政府打詐的作為與期待差距未免太大。

根據NCC在其網站上的說明，對涉案的「海峽電信」公司裁處係因112年6月1日桃園地方檢察署指出，海峽電信未落實用戶資料核對而大量核發門號，建請本會進行相關行政措施。而NCC於行政訪查後，發現海峽電信確實未依《第二類電信事業管理規則》第27條第4項「經營者應核對及登錄其用戶之資料」之規定，所以才依《電信法》第64條第2項規定予以裁處。

現在的問題是，今年6月1日桃園地檢署在蒐證過程中，需要主管機關NCC去執行監督權，確認業者是否符合上開管理規則的規定。而到6月21日左右，媒體已有「桃園地檢署偵破海峽電信跟詐騙集團共謀販售門號」的報導，且當時NCC還稱「在釐清相關事證後，不排除開罰中華電信」。

現今檢方已認定海峽電信是與詐騙集團共謀，已非單純地未落實用戶資料核對，且中華電信似乎才應是「大量核發門號」的經營者。結果，NCC在1個多月後認定中華電信沒事，而對海峽電信違反「經營者應核對及登錄其用戶之資料」情事，依法應處20萬元以上、100萬元以下的罰鍰，NCC竟手軟地僅裁罰了30萬元。

雖然該案尚未經法院判決定讞，但已可確認海峽電信販賣的大批門號被用來詐騙，其造成的影響重大，裁罰30萬元與詐騙所得相較，實在是不合比例。再說，電信業者即使只是未盡行政法上的義務，但結果因已構成《第二類電信事業管理規則》第14條所定，經營者之營運不得有「危害國家安全或妨害治安」及「妨害公共秩序或善良風俗」的行為，裁罰也應採較高的基準。

今年5月底政府編列預算成立了「行政院打擊詐欺辦公室」，6月底調查局成立了「打詐督導中心」，蔡政府還宣稱有「打詐國家隊」，花樣多到讓人目不暇給。但在1個月前，多位基層檢察官在一場打詐研討會上卻直接點名NCC、金融監督管理委員會和數位發展部是「打詐國家隊」淪為「國家級詐騙」的三大戰犯。或許，這就是台灣成了「詐騙之島」的真正原因。

（作者為民主文教基金會董事長）