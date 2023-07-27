在以中國為交易方的雙邊結算領域，使用人民幣結算的比例正在快速擴大，今年第2季已首度超越美元。（圖／Shutterstock)

美元以美國的利益為核心，任性的寬鬆發行，升降利率，增減匯率，制裁他國，作為張牙舞爪的金融武器，攪亂國際經濟的安定，失去了作為世界貨幣應有的操守及品質。世界上受到美元霸凌的眾多國家，目前雖然無力更換世界貨幣，但是避開美元至少可以減低風險，因而掀起了國際間近年來去美元化的浪潮。

美元作為世界貨幣順理成章的被世界各國持有，作為多種用途的外匯儲備。國家發行貨幣需要有金銀、外匯、票據、有價證券等當作發行準備，美元就成了各國貨幣發行準備的主要外匯貨幣。國家的經常收支帳戶需要保有相當數量的外匯，作為日常國際支付之用，美元也是各國外匯儲備的主要貨幣。國際貿易結算，國家需要多種外幣應付貿易結算支付之用，美元也是各國貿易結算的主要外幣。

目前世界各國持有的外匯儲備中，美元處於絕對優勢。截至2022年，美元占全球外匯儲備比重為59.53%，歐元是19.77%，日元5.18%，英鎊4.88%，人民幣2.88% 。

外匯儲備中有一部份用於國際貿易結算，它可以是出口國貨幣，也可以是進口國貨幣，但最方便的是國際通用的第三國貨幣。美元是世界貨幣，也處於絕對優勢。根據2022年 SWIFT 的統計，美元 39.92%， 歐元 36.56%，英鎊 6.30%，人民幣 3.20%，日元 2.79%。

但是歐盟約卅個大小國家之間的貿易都算是國際貿易，結算支付都通過SWIFT ，造成歐元的佔比偏高，並不代表歐元的強度。如果把歐盟視為一個經濟體，只統計對歐盟外部國家的貿易結算，才能代表歐元的真正強度。調整結果，美元 60.6%， 歐元 13.6% ，英鎊 9.6%，人民幣 9.7%，日元 4.2%。

有趣的是，作為世界第一貿易大國，人民幣在國際貿易結算的名義佔比3.20%，經過歐元調整後的佔比 9.7%，但是人民幣在國際貿易結算中，除了經過SWIFT，還有經過中國自己的跨境支付系統 CIPS，可是數量極少，沒有統計資料。專家只能估計，人民幣在國際貿易的結算佔比，應該從名義上的3.20%，去掉歐元的重複計算，升為 9.7%，再加上跨境支付系統 CIPS，實質上的佔比已達到10%的地位。

各國苦美元久矣，加上俄烏戰爭後美國對俄羅斯發動的貨幣金融極限制裁，美元武器化震驚世界各國，尤其是「新興市場/發展中國家」 。表現在國家發行貨幣的外匯準備上，有24%的各國中央銀行正在購買黃金，增加黃金持有量替代美元，主要包括俄羅斯，中國，印度，土耳其，埃及及阿拉伯國家。表現在國際貿易結算上，世界上有110 個國家考慮去美元化，計劃用本幣貿易，停止使用美元。

本幣貿易說來容易，實行起來困難重重。國際貿易結算必然需要有類似共同貨幣的媒介。從以往的金銀貴金屬，到以金銀為本位的紙幣，到保證可以兌換黃金的美元，而 1971年停止兌換黃金以後的美元，則是以美國強大的經濟力量，金融信用及石油掛勾為保證。一旦各國實施本幣貿易，不以美元作為共同的媒介貨幣，各國貨幣紛紛出現在國際貿易結算平台，百十種良莠不齊的各國貨幣，必然造成不可想像的無序狀態，使國際貿易難以進行。

最基本的本幣貿易是貿易雙方都以對方的貨幣購買其貨物。以中國為例，中國是140個國家的最大貿易國，本幣貿易之後，中國人民銀行可能持有140個國家良莠不齊的貨幣。孟加拉的貨幣只能向孟加拉進口貨物，衣索匹亞的貨幣只能向衣索匹亞進口貨物。中國人民銀行擁有大批花不出去的孟加拉幣衣索匹亞幣，必須建立複雜無比的，各國貨幣可以自由兌換的國際平台，否則情況難以管理。

彈性的本幣貿易是貿易雙方可以洽商決定雙方貨幣的比例，譬如，對於不穩定國家的貨幣酌情壓低，商使用80%的人民幣，20%的該國貨幣。也可以商定使用100%的人民幣，譬如中國法國，中國阿聯酋的液化天然氣貿易，已經使用100%的人民幣結算。雙方更可以洽商使用美元以外的第三國貨幣，如巴西俄羅斯的肥料貿易開始以人民幣結算。如印度俄羅斯雙方都不樂意持有對方的貨幣，決定今後的貿易都以人民幣結算。所以本幣貿易的彈性很大，只要避開美元，有很多種的辦法讓貿易雙方滿意。

本幣貿易初期會經過混亂不便，風險起伏。經過一段時期的磨合，各國貨幣競爭的結果，匯率穩定，政經安定，購買力強，財政健全，管理優良國家的貨幣漸漸脫穎而出，形成在本幣貿易中被普遍接受的第三國貨幣。在美元歐元以外的貨幣中，人民幣明顯具備優勢，將會脫穎而出，在國際貿易結算的領域嶄露頭角。

金磚峰會中，巴西和俄羅斯有宏大的去美元計劃，主張創建金磚貨幣作為金磚組織國家的共同貿易結算貨幣。但是以金磚國家的金融及經濟實力，貨幣的品質，似乎不可能創建類似歐元的實體金磚貨幣。所謂金磚貨幣可能是類似國際貨幣基金組織（IMF）的一籃子貨幣，即挑選兩三種較優的金磚國家貨幣，設定不同的加權，設為金磚國家錨定的儲備資產，作為本幣貿易使用的共同第三國貨幣，以此達到去美元化的目的。

雖然美元在世界各國外匯儲備中所佔比重，從2000年為70%，降至2022年的59.53%。雖然許多國家都表達停止在貿易與金融領域使用美元的願望。但是美元在全球作為主要外匯儲備的地位不易撼動，本幣貿易，金磚貨幣只能挖牆腳式的去美元化，削弱美元作為世界貨幣的強度。美國自身的揮霍無度，財政赤字，量化寬鬆，貿易逆差，國際債務，軍事擴張，制裁無度，才是將來美元崩潰，失去世界貨幣地位的主因。（作者為中美論譠社理事）

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