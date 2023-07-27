國民黨總統參選人侯友宜的民調在全代會後只有小升，操盤手競選辦公室執行長金溥聰急了，大開地圖炮轟黨主席朱立倫與參選立委的戰將小雞羅智強與徐巧芯等人，小雞們紛紛閉嘴自我制約，強敵環伺的國民黨未戰就自損戰力，印證國民黨體質積弱不振，需要更多有骨氣的小雞戰將，才能打贏2024總統大選。

藍營母雞無法展翅帶動選情，小雞頻頻「蹭柯黏郭」，率先喊出「政黨輪替大聯盟」的羅智強，引發藍營部分人士抨擊，金小刀更狠勁飛出，點名看不起羅智強在最安全的地方搞把戲，羅只得低調回應相煎何太急。同樣中刀的女戰將徐巧芯，因為與郭台銘同台，自暴畏懼小刀「不敢」不幫侯，瞬間國民黨內刀影幢幢。

設身處地，小雞們的集體焦慮可以理解。面對民進黨總統參選人賴清德早早定於一尊，5月17日才獲徵召的侯友宜，起步晚還得面對鴻海創辦人郭台銘的二度毀諾攪局，加上民眾黨柯文哲趁亂竄起，侯的民調老三地位始終沒變，小雞的困境誠如前國民黨立委陳學聖的感嘆，他以「過來人」身分，在臉書撰文「被綁架的藍營小雞」引發回響。

陳學聖直言，他2020選立委時力挺國民黨的總統候選人韓國瑜，遭郭粉「綁架」。「郭粉是他（郭台銘）的武器，間接『綁架』了藍營的立委候選人。」陳學聖建議藍營小雞們現在可以少說些話，此時若無法在國民黨以外場合挺侯，就先安靜、認真的跑好基層，因為局勢還在變。

金溥聰在接下侯競辦執行長記者會上，曾信心十足地表示：「侯友宜與其他政治人物不同，不譁眾取寵，是謙虛值得幫助的人，我願盡一己之力讓侯當選。」如今或許是急了，金溥聰炮轟黨主席朱立倫，說他不清楚什麼是執政大聯盟，其出發點固然為侯著想，但從接下操盤手迄今已1個月，未見侯被形塑成值得託付的國家領袖，即使歷經723全代會團結大戲，有前高雄市長韓國瑜加碼演出，侯的民調仍是老三。最新的TVBS民調，侯緩升至25%，明顯是韓國瑜紅利，不是金操盤的結果，更顯見操盤策略極待修正。

持平而論，金溥聰奉行角色管理者理論，身為操盤者幫侯勝選是主要目標，點名抨擊蹭柯黏郭的小雞是長他人威風、滅自己志氣，的確有其立場。但2024總統大選與立委選戰綁在一起，母雞成敗攸關小雞戰果，母雞護小雞天經地義，現實問題是侯的民調已兩個多月穩坐老三，小雞怎可能不急？

但急歸急，小雞也當自強，國民黨目前最需要的是更多有骨氣的戰將，小雞如果一味兩邊討好，選民不見得埋單。例如國民黨新北市立委參選人林金結27日陪同郭台銘參加造勢活動，現場竟出現「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」的扇子，如此大剌剌的挺郭不挺侯還自認沒錯，這樣的黨員就太沒志氣，此刻飛出小刀也應無人會有異議。

（作者為大學教師）