基隆市長謝國樑表示，市府組織改造案必須經過議會通過，若議員有任何建議，他將會在市議會與議員溝通。（張志康攝）

基隆市長謝國樑推動組織改造，設立主管0到12歲兒童事務的「兒童事務處」，撤銷林右昌任內設立的「觀銷處」，相關業務整併到文化局等單位。民進黨市議員張之豪批評謝國樑「林規謝不隨」，壞了林右昌大力改革基隆市形象的工作。第一任觀銷處處長、曾任高雄市觀光局長的曾姿雯也發文婉惜，指不該為了改變前任的規畫全部打掉重練，說裁就裁。

謝國樑組織改造的構想，幹得好，就也幹得蠢！

曾姿雯的婉惜，不經意地透露了設立觀銷處的秘密。曾姿雯發文提及：「任內不論是品牌打造（海派浪漫、24小時不斷電的旅行）、特色旅遊打造（色彩屋、阿拉寶灣、古蹟巡禮、和平島永續旅遊等），直至舉辦2022城市博覽會，讓大家看見基隆的改變。」這段話內容，恰恰是林右昌任內政績的總和！換言之，林右昌任內最重視的市政工作，其實就是透過觀銷處，擦脂抹粉，打造市長和基隆的形象，而「看見基隆的改變」這句話也正是林右昌推銷基隆最常掛在嘴邊的一句話。

觀銷處為林右昌打造的政績，多是船過水無痕。到正濱漁港彩色屋打卡的觀光客增加了，基隆的漁業、漁港卻毫無改變，漁民收入依舊低檔徘徊！基隆周遭的景點，都是觀光局東北角風景區管理處的貢獻，觀銷處不過藉台唱戲罷了！舉辦城市博覽會放了場煙火，對基隆產業發展、提高就業機會，毫無助益。相反的，基隆的基礎建設，紋風不動。都更一事無成；社會住宅，一間未建；市場改建老牛拖破車；基隆捷運嘴砲7年，一軌未鋪；市道髒亂、衛生醫療水平低落，違規營業的酒店還成了新冠疫情的首發地；基隆自來水品質低劣；公共運輸系統虧損甚鉅；衛生下水道普及率偏低……。換言之，林右昌治理市政，務虛不務實，觀銷處的任務就是搞宣傳，用媒體公關和業配，為打造四星、五星市長而服務。

整併相關業務，為地方首長打造四星五星施政形象，正是陳菊、賴清德以還，鄭文燦、陳其邁、林智堅、林右昌追隨其後，成功拉高市政滿意度民調評比，躋身五星級縣市長的秘訣！這當中，經費運用、用人唯親，也是公開的秘密。也難怪，撤銷觀銷處，有人要感到婉惜，有人要高喊反對了。

謝國樑撤銷觀銷處，立意要為基隆兒童幹點實事，我們得給他鼓鼓掌，這事幹得好！不過，謝國樑放棄為市政擦脂抹粉，為自己打造五星級施政滿意度的做法，這事，幹得挺蠢的！

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