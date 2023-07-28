美國聯準會（Fed）負責決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）一如預期，再升息1碼（0.25個百分點），使聯邦基金利率達到5.25％～5.5％，利率中位數來到2001年初以來最高水位。由於Fed主席鮑爾重申「抗通膨之戰尚未結束」，短期內勢必加劇市場波動，投資人不可不慎。而在美國這波暴力升息11次共21碼，攪亂國際市場一池春水後，Fed如何收拾善後，以降低人己兩傷的程度，世人都在看！

儘管包括Fed前主席柏南克在內，專家與市場多認為7月會是Fed本波最後一次升息，但鮑爾強調央行將仰賴經濟數據決定後續行動，顯示升息之路似未抵達終點。從去年3月美國利率起漲至今，Fed利率動向已成干擾市場的重要因素，更有人提出「鮑爾重擊」（Powell gut punch），用以形容他執掌Fed以來，美國股匯債市與風險趨避程度，經常在決策會後挨拳受挫，進而又影響全球風險性資產價格的連鎖效應。

Fed強力升息效應逐漸發酵，已讓市場對Fed升息路徑極度敏感。由於貨幣政策效果常具落後性（time lag），緊縮政策累積的效果與副作用也已逐漸反映在經濟表現及金融體系，但通膨雖略見下滑，未來走勢的不確定性仍高。

本次鮑爾在Fed會後記者會的談話，透露出四大重點，一是Fed尚未戰勝通膨，未來仍高度關注通膨風險；二是未對進一步升息的可能性提供指引，而是會依數據變化，在逐次會議中做決定。

三是近期指標顯示美國經濟活動持續以「適度的」速度擴張，近月就業成長強勁，失業率維持在較低水平，但家庭和企業信貸條件收緊，可能對經濟活動、就業和通膨形成壓力。四是今年內不太可能降息。

由於鮑爾在每次決策會後的「詮釋」，都有微妙的變化，這也導致去年11月迄今，市場預期的Fed升息路徑一再出現大幅轉折，變動幅度及方向均為近年罕見，造成金融資產價格上下變動，市場波動加劇，投資人比以往更容易受到出乎預料的經濟數據、Fed官員談話及風險性事件影響。

簡單說，即是當市場預期Fed進一步緊縮貨幣政策，風險趨避（厭惡風險）程度增加，美股與全球股市多呈下跌，主要經濟體公債殖利率與美元指數多呈上漲；當市場預期Fed放緩緊縮貨幣力道時，美股與全球股市則多呈上揚、公債殖利率與美元指數則雙雙下跌。

去年至今，市場對於Fed路徑的預期又可分三階段。第一階段是去年11月7日至今年1月底，市場下修Fed升息路徑預期，美債殖利率下降，美元走弱，帶動美國S&P500指數、MSCI全球指數及新興市場指數各上揚7.1％、9.7％及14.9％。

接著是今年2月至3月9日，市場上修Fed升息路徑預期，美債殖利率上升，美元走強，拖累美國S&P500指數、MSCI全球指數及新興市場指數分別下跌3.9％、3.4％及6.1％。

今年3月10日後，因SVB等銀行倒閉事件，使市場下修Fed升息路徑預期（美國公債殖利率下降），美元因而走弱，兩者部分抵銷市場風險趨避程度增加影響，國際股市漲跌互見。

其中，SVB等銀行倒閉，尤其凸顯Fed高強度緊縮政策除打擊金融市場，對部分產業及金融部門也已帶來顯著衝擊。

因此，不論Fed會否在今年結束這波升息循環，更重要的是在退場過程中，如何減輕訊息面和預期心理對市場資產價格可能產生的非理性波動，以免一再上演「Fed打噴嚏、全球都感冒」的場景，徒增市場不確定性。

特別是Fed政策不僅是影響美國，而是會外溢到全世界。當Fed本身決策成為金融市場的不定時炸彈，或許應考慮調整過往常採用的過山車式利率政策（例如急升息或猛降息），以免以鄰為壑，成為全球金融市場最大亂源。