作為美國「抗中組合拳」的套路之一，美國眾議院已通過《台灣國際團結法案》，並片面指稱聯合國大會2758號決議僅處理中國代表權問題，並不涉及台灣。不過美國的作法就與泡麵杯蓋的註語一樣「僅供參考」，至多只代表美國的立場而不是國際共識；方便美國官方往後攻擊中國題材的多元化，完全不代表聯大2758號決議的效力被美國竄改。

首先，美國如真心幫助台灣尋求自主地位，那麼首先應於未來法案通過成為國內法的一部分後，率先與台灣建交，並協助台灣進行公投自決脫離中華民國的法理存在，簡稱「台獨」。問題是，美國至今都聲明不支持台獨，亦即不可能支持公投自決，也就沒有建交的必要。那麼也就證實美國通過《台灣國際團結法案》用國內法曲解聯大2758號決議，並不能為台灣帶來任何實質改變。

次則，倘美國真心認為中國曲解聯大2758號決議內涵，最好也最尊重聯合國的做法，應是立即發起提案針對聯大2758號內涵按美國的定義向聯合國全體會員解釋並予以表決，而不是利用通過訂定國內法挾霸權地位，採取單邊主義脅迫他國屈從認可美國的主張。問題是，美國敢提案表決嗎？表決會通過嗎？恐怕美國心知肚明。

美國的作法與近日謠傳俄國杜馬會議通過不承認立陶宛獨立的本質並無二致。許多人聞訊後批評俄羅斯，認為俄羅斯早已承認並與立陶宛建交，如今反悔毫無道理可言。同理，美國自2758號決議後不久就迅速與中華民國斷交，轉而向中華人民共和國建交，此後與台灣只保持非官方關係至今；經過多任總統更迭，不僅不支持台獨立場從未改變，也從未表態要協助或支持台灣進行公投自決等法理行動，至多不斷聲稱應給台灣參與國際社會的空間。如今卻因要防堵中國崛起，片面否定聯大2758號決議，然而美國自該決議通過後至今的實際作為等同默認決議，如今又有何顏面大玩文字遊戲聲稱台灣地位未定？

退萬步言，聯大2758號決議如無效力，為何世界絕大多數國家至今仍選擇與我保持非正式外交關係而與中共建交（包括美國自己）用行動默認了2758號決議？而美國聲稱聯大2758號決議被曲解，導致台灣無法參與國際同樣也是錯誤連結，證據是當馬政府承認九二共識後，兩岸同步執行「外交休兵」，8年內只片面斷交一國；並獲邀出席聯合國專門機構世界衛生組織WHA大會。

在馬習會時，習近平更表示了解台灣同胞對參與國際活動問題的想法和感受，只要不造成「兩個中國」、「一中一台」，兩岸雙方可以通過務實協商作出合情合理的安排。對此，美國方面的反應是：

1.白宮對馬習會表示謹慎歡迎，美國國務院也歡迎兩岸的領導人會晤，以及過去幾年來兩岸關係歷史性地改善，這使美國以及整個地區都受益，並鼓勵兩岸政府繼續在相互尊重的基礎上進行具有建設性的對話。

2.聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席邵建隆：「恭喜馬總統在馬習會做到對等、透明，並肯定馬總統是非常負責任的領導人。」

3.在台協會前處長包道格：「馬習會是後冷戰時期國際秩序的典範。」

4.在台協會前理事主席卜睿哲：「馬習會本身就是重大成就。」

美方在馬習會當時的歡迎等同默認這是中國的「內部事務」，再再說明當前美國是「吃西瓜反症」；也反證了美國聲稱2758號決議被曲解的說法無法改變台灣無法參與國際的困境，反而是在2758號決議的基礎下承認九二共識，才能讓台灣獲得「合理」的國際參與空間。

如今美國企圖變相解釋台灣地位未定，又不支持台獨，讓台灣處於法理地位不明的詭異存在豈不是自我矛盾？但此舉也說明了美國僅是把曲解2758號決議當成是抗中的政治工具，《台灣國際團結法案》只是美國對中國騷擾噁心但又怕真的闖下大禍的「政治保險套」，根本不可能對台灣「負責」，台灣應避免落入美國這種「政治metoo」的圈套，被美國性騷了還不自知。

（作者為自由撰稿者）

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