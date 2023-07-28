6月底，美國總統拜登在芝加哥演說提及拜登經濟學(Bidenomics)，這事關「還原美國夢｣。拜登經濟學無疑延續歐巴馬經濟學(Obamanomics)，強調由下而上(bottom-up)理論，藉分配人民財富促成經濟發展，以取代利益集團的涓滴(trickle-down)理論，認為少數人的財富終將滲透至廣大的民眾。不過，中旬在費城時，拜登在宣布競選連任後的首場大型造勢活動中，就已開始著墨該議題，目標針對中產階級與勞工階級。因此必須注意的是，拜登經濟學此刻不是純經濟政策，其目的是為連任。

美國政府對經濟政策的影響力很大，因此所謂總統經濟學(Presidential Economics)非常受到重視。企業研究所出版過一本總統經濟學書，分析從羅斯福到柯林頓歷屆總統的經濟政策。作者Hebert Stein指出，這本探究歷屆總統處理經濟問題的書，主要回顧多年來主要的經濟問題，與歷屆總統採用何種建設性方案加以因應。

2008年時，John T. Talbott有一本歐巴馬經濟學書，對前述由下而上(bottom-up)理論及涓滴(trickle-down)理論提出精湛的分析，此觀點迄今仍被多次引用，且被視為拜登經濟學的主要內涵。

2009年時，Timothy P. Carney又寫一本歐巴馬經濟學書，但內容充滿批判，認為歐巴馬表面主張對抗諸多利益團體與企業遊說者，但其政府對經濟的監督管理權力，最終卻是與利益團體及企業遊說者進行合作。

歐巴馬經濟學是作家撰寫書籍時使用的名稱，且在歐巴馬總統就任前後時提出。此時拜登經濟學則明顯不同，是拜登總統及其競選團隊於宣布競選連任後提出，因此其本質不是作家式的前瞻，而是一般政客式的連任。

從政客的連任動議看拜登經濟學，還可以增加3個面向，就是政治學者David R. Mayhew的經典分析：廣告、立場設定與表彰功勞。

藉由宣傳拜登經濟學，拜登總統在後續競選中取得專屬的話語權，並設定自己照顧中產階級及勞工階級的立場，對於近期的經濟政績，包括基礎設施、半導體、再生能源立法，及債務協商、就業增長、股市暢旺等，也可以表彰是自己近四年的執政功勞。

目前，拜登經濟學與其競選同步進行中，值得密切關注。

(作者為臺北城市科技大學企業管理系教授)

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