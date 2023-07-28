習近平主持中央政治局會議，聚焦刺激經濟。會議除討論當前經濟形勢與所面對問題外，也深入剖析下半年經濟工作應有的部署。眾所周知，大陸經濟表現不如預期，摩根士丹利、花旗及摩根大通等投資機構，紛紛將今年大陸經濟成長預估目標，從原先接近6%大幅下修至5%，諾貝爾經濟獎得主克魯曼甚至認為，中國經濟和1990年的日本明顯相似，未來可能比日本「失落的10年」更糟。

救房市 鬆綁調控工具

不過北京並不那麼悲觀，認為大陸經濟底氣還在，尤其消費方面，已形成強力托底作用。但不容否認，面對外部需求萎縮與內部復甦疲軟，北京還是有所擔憂，因而在中央政治局會議上，端出許多刺激經濟的政策牛肉。

這個方向並沒有錯，特別是對剛擺脫疫情束縛的大陸來說，元氣尚未完全恢復，需要更多擴張性財政及貨幣政策支持。只是，站在實際執行層面與國家經濟長遠發展角度來看，還是得把眼光放遠一點，避免太過在意短期經濟數字變化，而陷入急就章或走回頭路的迷思。

以房地產為例，為消弭投機炒作歪風、促進房市長期健康發展目標，大陸上自中央下至地方，推出一系列房地產調控政策。從針對重點房企融資的「三道紅線」，到銀行房貸集中度管理，再到各地中古屋成交指導價，都是如此。這些政策也確實收到一定成效，有效抑制房價飆升。然而，在成效逐漸顯現之際，此次中共中央政治局會議透露大幅鬆綁房市調控措施的訊號。

近年來只要提到與房市相關議題，習近平總是強調「房住不炒」，但這次會議上卻隻字未見。會後新聞稿針對房市部分，明確寫入「適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱」。熟悉大陸房地產專家解讀，這代表接下來大陸房市政策工具箱將再度打開，且會開得更大。

這意味北京可能已開始思考，是否重拾房地產拉抬投資老路，來刺激走勢疲軟的經濟。房地產是大陸經濟的火車頭，相關產業產值占GDP比高達二至三成，是短期拉抬經濟的好工具。只是，房市政策若真走回頭路，不免也令人擔心，過去投機炒作問題恐會死灰復燃，也會讓好不容易取得的成果，毀於一旦。

穩就業 拉高戰略層次

除此之外，在這次中央政治局會議端出的政策牛肉中，另一大亮點是穩就業被提高到戰略高度通盤考慮。背後原因，顯然與日益攀升的青年高失業率有關。根據大陸國家統計局最新發布的數據，16至24歲青年失業率，6月已來到21.3%，續創歷史新高，且隨著大專院校畢業潮來臨，這個數字恐怕還會持續向上攀高。

面對這樣的趨勢，北京決定拉高層級來處理，確實可以理解，也不是壞事。不過，從刺激經濟的角度來看，是否該把穩就業的戰略層次拉得這麼高，或許還有討論空間。畢竟資源有限，慾望無窮。在有限的政策資源下，應該把資源挹注到更重要、更有助經濟長遠發展的刺激措施上。譬如，推動現代化產業體系建設、培育壯大戰略性新興產業、深化改革開放等，都是長期可以增進並改善大陸經濟體質的措施，而非僅有短期刺激效果而已。

當然，這並不是說穩就業就不重要，而是應有先後順序、輕重緩急的思維。更何況，失業通常是經濟的落後指標，只要長期經濟可以好轉，失業一般也不會是個問題。而且，如果就整體就業市場來看，目前失業率5.2%還在歷史低檔附近，走勢也相對平穩，問題其實沒有想像中嚴重。

平心而論，當前大陸經濟的確面對諸多困難與挑戰，經濟增長力道也不如以往強烈，此時端出大量政策牛肉有其必要。不過，資源有限，須有所取捨。特別是在短中長期政策目標抉擇上需要謹慎，以避免迷失方向。更重要的是，莫忘習近平所提，2035年人均國民所得翻一番，達20000美元的長期目標。