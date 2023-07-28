國民黨全代會定於一尊挺侯友宜選總統，侯辦執行長金溥聰旋即接受專訪，針對「在野大聯盟」、「藍白合」、「執政大聯盟」等概念，把柯文哲、朱立倫、陳長文、羅智強等在野要角，通通痛罵一頓，強調國民黨「泱泱大黨」要有黨格、黨魂，絕不當副手，柯侯配絕無可能。他還洋洋得意表示，對藍軍歸隊「不敢講信心，前面節拍亂了，現在步步為營」，主持人詢問若因而敗選怎麼辦，他回答「最壞的打算就是挺著胸膛躺下去」，果然有文天祥「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」的悲壯之情。但今天是21世紀，面對的是民主選舉，需要的是務實，務實才能勝選。

自家內鬥 民調不會漲

金溥聰必須想清楚兩個問題，第一，國民黨還是「泱泱大黨」嗎？第二，國民黨選票能單獨過半嗎？沒有錯，國民黨是一個百年政黨，在台灣深耕70年，老蔣總統率60萬大軍保衛台灣，蔣經國開創台灣經濟奇蹟，李登輝完成民主化寧靜革命，多所貢獻。當時的國民黨不但掌握絕對權力，還能得到多數民意支持，是一個不折不扣的泱泱大黨。

總統直選後，國民黨雖一度失去政權，但2008年成功奪回，開啟短暫的復興歲月。當時的金溥聰，身為馬英九長期幕僚與親信，先後擔任國民黨祕書長、駐美代表、國安會祕書長等要職。當時的國民黨雖面對反對黨的強力杯葛，與各式各樣社會運動的監督抗爭，但在立法院掌握絕對多數席次，黨的權威仍能勉力維持，還勉強算一個「泱泱大黨」。金對國民黨實力的評估，可能還停留在那段時光。

但現實很殘酷，2016年大選傳統藍營分裂為兩組，朱立倫得票率僅31.04%、親民黨宋楚瑜12.83%，蔡英文不但以56.12%超高得票率當選，且立法院單獨過半，國民黨得票率創選舉史最難堪紀錄。選前提名階段的「換柱風暴」，更讓國民黨中央威信盡失。2020大選韓國瑜打造「韓流」逆襲，但最後只獲得38.61%選票，親民黨選票更是崩盤，大批中間選民倒向蔡英文。兩次大選結果顯示，藍營選票逐次減少，基本盤已不到40%，民進黨則穩定過半，從這個角度看，國民黨早已不是「泱泱大黨」。

在野聯手 拉下民進黨

民進黨全面執政後，藉國會絕對多數優勢席次，立法清算國民黨黨產，手段雖粗暴但有效，國民黨陷入財務拮据困境，中央與地方黨部大舉縮編，還得舉債度日。所幸國民黨基層實力仍在，2018、2022兩次九合一選舉，國民黨都大勝，目前22位縣市長中，國民黨占14席、民進黨5席，民眾黨1席，無黨籍2席，這也是許多人對國民黨複製2008年經驗重返執政，仍抱希望的原因。只是2018和2022兩次選舉結果顯示，國民黨地方選舉獲勝，並不表示全國性選舉就會勝利，選民出現「分裂投票」傾向。

解讀原因，與國內外政治大氣候有關，也不排除國民黨地方強、中央弱的因素。地方勢力各有各的利益與想法，中央黨部不但令難出大門，連協調工作都困難重重，這次侯友宜參選，中央定於一尊，地方卻未必買帳，因而吃足苦頭，可見一斑。金溥聰卻認為，小刀復出，異議必一舉掃除，他忘了，國民黨已不復當年，自我膨脹只會自我毀滅。

民進黨執政7年，用人唯親、貪腐濫權，台海兵凶戰危，孩子準備上戰場，將近6成選民希望下架民進黨。過去兩次總統大選，國民黨得票率均未超過4成，近來所有具公信力民調數據都顯示，國民黨基本盤約在25%至30%之間，民眾黨起伏較大，但也在2成上下，三腳督格局下，等於保送民進黨新威權繼續執政，這是陳長文、羅智強倡議「政黨輪替大聯盟」的苦心。本報早在4月11日就發表《反貪腐聯盟才是民之所需》社論，主張在野黨連手以「反貪腐」為選戰主軸，一舉拉下民進黨。

民心思變，金溥聰防個別立委參選人破壞侯友宜大局，可以理解，但國民黨已不是「泱泱大黨」，需在戰略層次及早與民眾黨協商，如何連手打選戰，選後如何共組聯合政府，才有機會實現政黨輪替，讓人民過好日子。