桃園市長張善政日前送孩子出國，被民進黨桃園市議員魏筠指耍特權。但航警局表示，張善政兒子坐經濟艙，當天非禮遇通關，且張善政進貴賓室是被告知有部長出國才前去打招呼。整起事件就像「沒事找事」，綠營見獵心喜別人管不著，但要刮別人鬍子前，先把自己鬍子刮乾淨較合適。

魏筠引基層航警爆料，抱怨張善政送子出國，讓局內長官要求員警陪同，還稱違法進貴賓室云云。經航警局說明，事件輪廓已清晰。但事件未明前，魏筠就上綱上線說「兒子出國要警察護駕」、「黨國習慣改不了嗎？」種種指責形同「未審先判」，難道作為政治受難者後代、學法律出身的魏筠，也享有指責別人的特權？

台灣世界新聞傳播協會日前公布「22縣市施政大調查」，出任桃園市長半年多的張善政，位居六都施政滿意度前三強，主因是張善政上台後給人「戮力從公」的印象，科技人畢竟不像政客，嘴炮滿滿卻是行動侏儒，半年來張善政不斷推新政就是明證。更重要的是，面對政治責難，張善政的做法是「說清楚就好」，不政治鞭屍，更不落井下石。

對一個黨齡才1年的人說「黨國習慣不改」；對一個自持自律甚深的政治人物嗆「耍特權」，就是不厚道。如果用特權，孩子出國還搭經濟艙嗎？如果要追殺，市府為何不透露在機場貴賓室的部長是誰？

從2019年鬧得沸沸揚揚的私菸案，說實話的坐牢，說謊的成了將軍，到民進黨中央的#MeToo事件，再到陳致中坐牢，哪件不是「特權」心態作祟的結果？政治要講厚道，綠營批人「特權」，自己可被挖出的案例恐怕是滿山滿谷。