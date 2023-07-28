陳水扁與馬英九在2000年與2008年分別贏得總統大選，也造成台灣2次政黨輪替，他們在選前都沒有前往美國，也不認為美國「面試」是必要的。但今年情勢似乎大不相同，因為選情緊繃，個個沒把握，藍綠白3黨3位總統參選人不敢輕忽美國的影響力，至少要趕赴「美京」買個「保險」，倒是如何安排本世紀的空前面試，拜登政府可要煞費周章了。

美國在台協會主席羅森柏格多次公開表示，美國不會在台灣大選選邊站，反對境外勢力干預；她也駁斥與總統參選人的會面是「面試」。檢視2000年以來的總統大選結果，美國面試也不是決定因素，儘管如此，面對接踵而至的台灣總統參選人及潛在的未來領袖，美國政府也不敢掉以輕心，必須給予公平、適當的安排與面試機會。

看似很簡單，只要訂下遊戲規則，一體適用即可，但由於參選人背景不同，美台非官方關係的嚴格限制，以及中共在場外嚴密監看，實際上是高難度、非對稱的操作，特別是蘊藏政治風險，處理不當可能掀起政治風暴。

對國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲而言，他們要求不多，只要美方依循往例，就可堂而皇之進入白宮國安會、國務院、國防部，甚至可見到副國務卿階層官員，對選情只會加分，不會扣分，看在民進黨參選人賴清德眼中，這不但是不公平，根本是歧視性作法。不過，這不能責怪美方不公允。

賴清德頂著副總統光環就受到台灣正副總統、行政院長等不可進入大華府地區的限制，賴清德8月訪問友邦巴拉圭將「例行性過境」美國，依過去慣例，他無法進入大華府地區，遑論聯邦政府與國會所在的華盛頓特區，只能在紐約、洛杉磯、舊金山等大城市停留。

除了美國的嚴格僵硬規定外，賴清德本人及其團隊對事態演變至此本身也要負起責任。自詡為「務實台獨工作者」的賴清德一直難以擺脫「疑賴論」爭議，他日前發表「台灣總統走入白宮」論又捅馬蜂窩，拜登政府已透過《金融時報》予以警告一次。但中共不肯就此罷休，駐美國大使謝鋒表明，「現在的首要任務是阻止賴清德訪美」，「堅決擋住賴清德這頭正向我們衝來的『灰犀牛』」，他所言的灰犀牛就是台獨。

如何安排賴清德過境及面試，實在是考驗美國政府的政治智慧與應變能力。除過境美國的地點外，賴清德是否能與行政部門官員接觸，是否能公開舉行僑界造勢大會，都仍存在變數。若不能有官方接觸，面試只能透過秘密會面或「遠距視訊」進行，無論何種模式都不如面對面對話，這是受限於他的副總統身分。比較諷刺的是，賴清德在台灣揚言走入白宮，千里迢迢到了美國，卻發現白宮「近在咫尺，遠在天涯」。

當然以上情況只是根據過去美方的政策與慣例，假設3位參選人分別赴美面試的可能情境，而拜登政府會有不同政策選項與操作空間，最後如何妥適安排才不會使台灣各政黨做文章，同時能安撫中共，我們拭目以待。

令人省思的是，台灣可能創下全世界先例，總統候選人必須到華府面試，以期取得美方的認同與背書，而且一次來3位，再加上沒有「准考證」的郭台銘，這種現象固然彰顯了「親美」是台灣最大公約數，但從外交、國防，到總統選舉全盤依賴美國絕非健康現象。

從政治現實面思考，美國、甚至國際社會最優先考慮支持的對象永遠是實力最強，會當選的候選人，因此，3位參選人應該體察到赴美國面試只是選舉造勢的手段之一，真正決勝的戰場，還是台灣人民手中的選票。

（作者為資深媒體人）