美國眾議院決議認為，聯合國2758號決議案與台灣無關，美國應否認2758號決議案，對台灣國際地位的限制，並採取行動提升台灣的國際地位。

本案復經美國參議院通過後，再經美國總統簽署即成為美國的行政法令，但仍然只是美國的國內法，沒有國際法的效力，對聯合國的2758號決議沒有修改、限制或拘束的效力，但在政治上有鼓舞台獨勢力，表示美國國會支持台獨的立場。

聯合國2758號決議案，在文字內容是沒有提及台灣，台獨份子就解釋為該決議案對台灣的法律地位，沒有規範拘束或限制。這種台獨角度的解釋完全是曲解、偏頗、自我欺騙，因爲1971年10月25日，聯合國表決2758號決議案時，事實上是先表決兩個議案。

第一議案是美國提案的「兩個中國」議案，又稱「雙重代表權案」，但是此案被聯合國大會否決，「兩個中國」的國際法地位從此煙消雲散。

第二議案是沙特阿拉伯提案的「一中一台」案，但是此案被聯合國大會以更懸殊的票數否決，「一中一台」的國際法地位也無立足之地。最後的一個議案通過了，就是第2758號決議案，確立「一個中國」的國際法地位。

所以美國眾議院想用美國國內法，扭曲或限制第2758號決議案的法律效力適用範圍，暨不符合法律原則也不會有效果。因爲包括美國在內，沒有任何國家會在聯合國提出「兩個中國」或「一中一台」案，因為早已被否決了。

因此，美國政府動不動就聲明不支持台灣獨立、不支持兩個中國、不支持一中一台，支持一個中國原則，就是這個原因。

（作者為前立委）

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