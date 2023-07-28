由馬英九基金會邀請來台的大陸學生參訪團，自7月15日到23日來台訪問。從走出機場的那一剎那，就讓台灣各界留下良好印象。他們不僅在每一個參訪點表現良好，甚至在路途中都受到台灣民眾的熱情歡迎。

筆者在前3天陪著這30多位師生，從桃園、新竹、台中，再到台北，親眼看到在高鐵站等車期間，一直有搭車候車的本地旅客親切地過來攀談、問候。甚至還有民眾在月台上看到了隊輔舉著的「復旦」、「清華」等牌子，興奮地擠過來說：「歡迎你們！」後來在台北101觀景台、九份等觀光景點，與一般遊客交會時，台灣人對這群大陸學生的友好熱情，也是表露無遺。新聞、網路上有關這次大陸學生來台訪問的報導影片，都有很高的點閱率以及留言好評。一向很會鬧場的1450網軍這次相對低調，顧全大局。

可見本次的邀訪活動，雖然在申請時有一些波折，但整體來說十分成功，政府在前端似有猶豫，但最後的放行是睿智的決定。

這次的陸生團訪問能夠如此成功，有幾個原因：

兩岸學生在桃園高鐵站合影，右一為作者廖元豪。（作者廖元豪提供）

首先，主題單純而正確。這次活動的定位，乃是單純的大學生參訪、交流，不碰觸政治敏感議題。這種「擱置爭議」，專看民間交流的作法，就避免了難以化解的爭議。

其次，來訪的大學生，讓人看到對岸青年親切友善，素質又高的一面。這次的參訪團是由大陸的北大、清華、復旦、武漢，以及湖南大學5校組成，均屬頂尖名校。而且有3所大學，還曾在馬前總統3、4月「祭祖之旅」時與台灣學生做過交流，這次「回訪」特別親切。另外，還加上得過奧運金牌的世界女子桌球天后丁寧「帶隊」。

這群在中國大陸（甚至在世界）居於「頂尖」地位的優秀學生，不只面對媒體總是笑容滿面，謙虛有禮，侃侃而談；在私下與我們聊天說話時，也是自然又坦率，非常可愛。這樣的人站在你面前，跟你交朋友，誰不喜歡？

最後是多元交流形式的呈現：有人腦中想像的「兩岸學生交流」，就是雙方擺開陣仗，開始談兩岸主權、體制差異，甚至統獨方向辯論。但政大、文化、台大、文化4所大學與馬英九基金會，都很有默契地採取「去政治」、「大學生交朋友」的模式。在中國文化大學的兩岸學生交流，開始讓文大學生與大陸學生分組「自由座談」，而不是要大家公開演講、提問。即使在場的馬英九前總統也不發表致詞演說，而是親自下去，在各組間不斷「轉檯」，與學生們邊聊邊笑—大陸學生都很欣喜這種「大人物」也來和我們閒聊。

我在現場就被兩岸同學們熱烈親切而且無拘束的歡笑所感動。是啊，不管政治立場、意識型態、生活背景有多少差異，年輕人有共同的話題，也有他們相近的興趣，自然會找到交流的方法，不勞「大人」們刻意安排。

當然，在台灣這個自由社會，雜音一定有。有人說這些學生都是千挑萬選的「統戰樣版」，也有人批評說這次交流都是講些風花雪月、吃喝玩樂。然而，這些批評者不滿之處，正是本次交流成功的原因。想想，人家挑出這些優秀親切不帶刺，笑容滿面，讓人喜歡的人來台灣，這般「討你歡喜」，有什麼好不爽的？如果「讓台灣人喜歡」叫做統戰，那這種統戰又有何不好？難道要派一堆小粉紅加五毛，來這兒張牙舞爪嗎？

在兩岸交流斷絕多年的現在，馬英九基金會今年舉辦的「台灣學生訪陸」與「大陸學生訪台」，就像戀愛中吵架冷戰的情侶想要重拾關係，當然是要先有誠意並展現自己最好的一面，而不是一見面就開始算帳，互罵「你對不起我」。兩岸到底要統要獨，要一國兩制、九二共識，還是要制憲建國，本來就不是短期內會有共識的事。求同存異與擱置爭議，本來就是誠心溝通者的第一步。

我們也理解，兩岸的政府總是要面子，明明在疫情結束後，已經可以大幅開放交流，卻還是在防衛與猶豫中錯失契機，越拖越久。大陸早已開放台灣青年去參加各項活動，台灣這邊的團體卻在看政府臉色，不敢申請大陸青年來台。馬前總統這次申請陸生來台，打破了這層玻璃牆。相信各大學及各個民間團體，若想辦理類似的交流活動，應該會比較勇敢，而政府方面也有先例可循，不用再亂擋一氣。大陸方面應該漸漸放行「學位生」來台，台灣則可以開放大陸觀光客的自由行。這樣的「青年交流」會更自然，更真實。

經歷幾年的政治對立及疫情隔離，兩岸所謂「零零後」的年輕人，對「對岸」都很陌生。如果沒有親身接觸，很容易以為大陸都是小粉紅，台灣都是台獨覺青，這種誤會與仇視，當然不利於兩岸和平發展。

我看了兩岸學生真誠的交往，深信只要能回到2016年前陸生陸客及各類交流頻繁的時刻，我們就能互利、互助，而不是互打。陸生團來訪，陸生們因為認識台灣又交了朋友，是贏家；台灣同學們也是贏家；兩邊政府對於進一步開放，有了先例，也是贏家；台灣期待陸生的各大學，是贏家。更重要的，是它開始融化兩岸交流的冰山，兩岸人民都是贏家！

（作者為國立政治大學法律學系副教授）