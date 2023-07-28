民眾黨主席柯文哲日前質疑前瞻計畫淪為「錢沾」，壓垮地方財政。其實這些問題，在過去立法院審議期間不是沒人提過，但在民進黨政府強勢鴨霸的作為下，又能如何？前瞻計畫其實就是蔡政府政治掛帥，「沾錢不顧後」，綁樁地方的大撒幣計畫，如今已成吹破牛皮，債留子孫的惡例。

前瞻計畫從頭到尾，滿滿政治考量，專業評估只能靠邊站。2017年蔡英文執政滿周年，滿意度極低，無論各家民調都有超過5成甚至近6成的不滿意度。為了避免2018年地方九合一選舉期中考成績難堪，蔡政府從年初即著手醞釀推出超大撒幣的前瞻計畫，以圖挽救低迷的聲勢。

我們回顧一下《前瞻基礎建設特別條例》及特別預算的提出和立法審議過程，不難發現一路都是超速搶快，總統一聲令下，行政部門只能矇頭硬幹，使命必達。2017年2月6日蔡總統指示提出方案，僅2個月，行政院院會就通過核定計畫，並送立法院審議。僅11條條文，空有計畫標題，卻無具體內容的「前瞻基礎建設計畫」，卻成為高達近9000億特別預算的法源。

而在立法院審查程序中，民進黨立委更是全力配合，完全忘記自己在「服貿協議」審查時，對馬政府干預國會曾經如何嚴厲地批判。6場公聽會只是過場，儘管各界反對聲音眾多，但就如狗吠火車般，毫無作用。立法院聯席委員會在召委邱議瑩的主持下，第一次審查竟在其他政黨杯葛混亂中，未經討論直接宣布審查通過。引發譁然後雖重啟審查，結果仍是半斤八兩，只不過多將條文朗誦一遍，就算完成「實質」審查。

隨後，民進黨團連續發動二次臨時會，壓縮審查時程，用3天就通過了這9000億的法源；8天之後的第2次臨時會，也僅用9天就通過第一期超過千億的預算。立法院完全喪失監督功能，結果就只能像失速列車般，加速暴衝。

正因為政治導向，如今6年過去，比重最高且占一半以上的軌道建設，竟只有5%的完工率，實在不讓人意外。但是前瞻計畫的藥效其實也不如預期，2018年民進黨地方選舉依舊慘敗，地方首長從13席滑落僅剩6席，而同日舉行的10項公投，通過的7案，全是打臉蔡政府的提案。

如今，軌道建設僅5%的執行率，撕裂了前瞻計畫編織的美夢，卻留下了沉重的債務負擔，更讓地方政府進退兩難。但只有軌道美夢破滅嗎？南部缺水，不也戳破了水環境建設吹噓的穩定供水；而全台籠罩的缺電隱憂與再生能源發電占比進度落後，同樣打臉了綠能建設所勾勒的不切實際願景。這些當然不是副總統兼民進黨主席賴清德說的「認知作戰」，宣傳不足，而是蔡政府吹噓過頭，最後吹破牛皮；狠狠打臉他們的，是真相，根本不是在野黨。

正在進行中的立法院臨時會，又讓人似曾相識。為了政治拆彈，急忙召開臨時會，匆促在幾天內就急修「性平三法」與《外役監條例》；政治擺第一，同樣瞻前不顧後。民進黨政府有學到教訓嗎？不僅沒有，反而變本加厲！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）