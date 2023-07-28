美國要怎麼違反中國的「一中原則」？現在腦筋動到了聯合國2758號決議文。美國眾議院以口頭表決方式，通過了「台灣國際團結法案」(Taiwan International Solidarity Act)。國會通過法案不稀奇，但是這個法案實在太荒謬，因為這個法案竟然主張聯合國大會2758號決議文不涉及台灣。什麼？美國要立法一個法，去反駁聯合國的法律？對，就是這樣荒謬。

聯合國2758號決議文是什麼？這1971年第26屆聯合國大會通過的決議，內容是：一、恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利。二、承認她的政府代表，為中國在聯合國的唯一合法代表。三、並立即把蔣介石的代表從聯合國及其一切所屬機構中，所非法佔據的席位上驅逐出去。

面對2758號決議文，美國的作法是直接扭曲「承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表」。事實上，美國本來就從來沒有要挑戰這一點，美國有興趣的是，分裂中國。

美國重點，當然是把台灣從中國剝離。原因在於，首先，說2758號決議文沒有處理台灣與台灣人民在聯合國，或任何相關組織的代表權問題，這當然錯得離譜。因為決議文裡是把「蔣介石的代表驅逐出去」。

「蔣介石的代表」，就是在中國內戰時敗退台灣。從1949年到1971年，「蔣介石的代表」，實際只治理台灣，卻一直代表整個中國。而不管是中國台灣，還是中國大陸，爭執的是誰代表中國政府，兩邊都堅決不認為中國主權是分裂的。

第二，說2758號決議文沒有在中華人民共和國與台灣的關係上採取立場，也沒有任何關於台灣主權的聲明，這當然也是誤導。2758號決議文之前，是由台灣代表中國；決議文之後，變成由大陸代表中國。台灣是中國的一部分，這是台灣跟大陸都堅決主張的，聯合國何須採取立場？又有什麼權力採取立場？

第三，說美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。講台灣人民同意，是故意把民族自決套用在台灣，故意錯把台灣人當成一個獨立的民族國家。二戰以後的民族自決論，是因為被帝國主義殖民的國家民族，要從帝國主義獨立。而台灣是一個省，早在1945年就脫離殖民地地位回到中國。

但不好意思，先問台灣的地位是什麼？在中華民國憲法下，台灣的地位是中國的一個省。在中華人民共和國憲法下，台灣也是一個省。中國根本不容許任何國家改變台灣的地位，何須美國表態。而且，對於中國領土跟中國內政，美國也沒有資格表態，美國只需要尊重中國主權就可以。

這個荒謬的法案，還要求美國要在各個國際組織，透過各種方式跟影響力，「抵抗中國試圖扭曲關乎台灣之決議」的文字、政策或程序的作為。這是什麼意思呢？這是要求美國在全球的國際組織都要搞台獨，都要違反「一個中國原則」。

不只是聯合國，而是在任何國際組織，美國都會把台灣從中國剝離出去，以便讓台灣可以獨立的參加任何國際組織。只要這法案正式立法，我們會看到美國以各種脅迫跟利誘的手段，在國際拉幫結派，護航台獨的國際化，讓台灣加入各種國際組織。

當然，這個法案還要經過參議院通過，再由美國總統簽署，才能在美國國內「成立」。但，不管多麼無理奇葩，只要通過立法程序，對美國而言，就是法律，美國行政部門當然必須遵守。所以，只要「台灣團結法案」正式通過，在美國境內，就是一個法律。

美國這樣幹，當然不符合國際法，只有聯合國新的決議文，才能推翻聯合國決議文。可是美國現在以國內法，公然推翻聯合國決議文，這代表什麼？就是美國擴張霸權，把無理的「長臂管轄」，進一步擴張到聯合國了。意思是，美國輾壓聯合國，取代聯合國。

更囂張的是，這法案直接干涉中國內政，侵犯中國主權，視中國主權如無物，這本質是對中國的侵略。

我們常說的「美國政府」，其實包括國會跟總統，以及總統指派的官員，發動對中國惡意行動的，不只是美國白宮跟國務院，更有美國國會，共和黨跟民主黨，更互相飆車，競相提出各種反華法案。

就像裴洛西到台灣，拜登故作無奈地說，他也管不了她。美國國會不斷的立各種反華台獨法案，以法案反華，以法案支持台獨。這樣，他們認為，中國大陸將無法反制，「我們國會立的法，你要我不遵守？」這是美國必然的回答。

千萬不要小覷美國不斷的立各種反華法案，對中國造成的長期傷害。中國工具箱裡，當然有足夠多的反制工具，正本清源，只有兩岸統一。

台灣所有候選人裡面，賴清德當然很歡迎這個台獨法案。但是侯友宜、柯文哲跟可能宣布參選的郭台銘，會質疑或反對美國這個法案嗎？不會。這就是血淋淋的真相。所謂的反綠聯盟，必須真的反台獨，否則都只是個人的爭權奪利。不敢或直面美國，一切都是假的。

（作者為作家）

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