因在選舉活動中與鴻海創辦人郭台銘同框，甚至活動現場出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」字樣的扇子，已決定投入2024立委選舉的新北市議員林金結，28日遭國民黨新北市黨部認定違反黨紀，但為了團結及念其無心初犯，因此僅做出「嚴厲口頭警告」，並要求林金結言行不得再犯，否則將加重處分。

在目前國民黨總統參選人侯友宜選情相對低迷的現實下，新北黨部沒有嚴格追究林金結的出格行徑，從輕發落不讓人意外。但他一開始竟得了便宜還賣乖，辯稱「郭台銘又沒有宣布要選總統」，自認沒有錯的林金結，還高調直嗆「要開鍘就開鍘」，直到赴考紀會說明完後接受媒體聯訪時才公開表示，唯一支持國民黨提名的總統參選人侯友宜，爭議扇子不清楚怎麼拿出來的。

由於郭台銘不斷挖藍營樁腳，設計和國民黨小雞們同台的機會，加上不公開宣布參選的模糊態度，不只拖累侯友宜的民調，也造成國民黨中央和侯團隊處理上的困擾，連主掌選舉策略的操盤手也似乎陷入父子騎驢的困境，對那些懷有二心的立委參選人，處罰得太重，怕影響團結、人直接跑了；但若是不施以足夠的懲處，就顯示出黨的威信不足、黨紀的約束力不夠，又擔心會被人看衰、甚至出現滑坡效應。但只要侯友宜的民調回不到3成，國民黨的游離分子可能一天天增加，讓藍營選情雪上加霜。

這樣的處境確實尷尬困難，但也並非完全沒有對策，原則是要恩威並施，但重點是角色分工要正確。目前國民黨呈現出十分矛盾的狀況，本來應該發揮「與人為善」、「近悅遠來」能量的侯友宜競選團隊，卻大開殺戒，以執行長金溥聰為首、侯辦為輔，成了對國民黨立委參選人放狠話的大本營，樹立了不少敵人。

而本來應該行使黨機器、處理紀律問題的黨中央，很長一段時間以來卻因循軟弱，或者可以說逃避責任，搞得國民黨好像家裡沒有大人似的，各地小雞眾聲喧嘩、魔音穿腦，造成人心浮動不安。

過於消極的國民黨中央碰上向來強勢的金溥聰，形成國民黨選戰過程中的頻頻錯位和越位。眼看黨中央該罵的不罵的、該說清楚的不說清楚、該溝通的不溝通，金溥聰只好帶頭猛衝，結果越俎代庖顧人怨。

面對聲勢持續低檔徘徊的侯友宜，想必金溥聰的心裡也很急，但他射出飛刀把同黨同志、尤其是幾位擅長空戰的網路世代好手打成陌路，實在太可惜了，也屬不智。因為侯友宜的網路戰力是所有總統參選人中最弱的，連郭台銘都不如。在這樣的情況下，侯辦三顧茅廬請藍營空戰好手來幫忙都來不及了，高調指責只會自損戰力。

所以從現在起，拜託金溥聰以及侯團隊在做每一件事、說每一句話之前，都先想想，這可以為侯友宜加分嗎？這可以增加侯友宜的戰力嗎？如果答案不是那麼肯定，就請務必要hold住。同樣地，朱立倫領導的黨中央輔選團隊也必須要趕緊振作起來，擔負起整飭黨紀、成為候選人後盾的責任。

至於藍軍的各路好漢們，也應認清這場選戰的關鍵性和艱難，請先放下個人的私利、恩怨和情緒，為「下架民進黨」齊心努力，其他的都無須糾結掛礙，否則只怕覆巢之下無完卵！

（作者為資深媒體人）