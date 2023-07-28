要選一句話，不選也是一句話，郭台銘卻是一再吊著大家的胃口，坦白講，這次大選三腳督還是四腳督的結果差異並不大，郭台銘都幾無勝算，但他卻不斷叫牌，不斷吃國民黨立委參選人的豆腐，讓想要進行「在野大聯盟」的國民黨進退兩難。說穿了，郭台銘背棄國民黨兩次，毀諾失信的他如今剩下的只有錢，他的種種動作，讓人不知他的政治智慧及政治判斷精準度何在？只看出一個財大氣粗的商人驕橫的個性。

郭台銘爭取參選2024總統的動作不斷，卻又未正式宣布，藍軍地方派系持續曖昧挺郭，讓國民黨陷於內亂。最近所有民調都顯示，郭台銘獨立參選幾無勝算，若確定力拚將如同民進黨側翼，導致在野大聯盟倒台。

郭台銘明明想選卻惺惺作態，他的曖昧傷害最大的是自己的聲譽，其次是和他票源重疊的柯文哲，再來是藍營的侯友宜，最有利於民進黨的賴清德。其實合理懷疑，藍營人去蹭郭台銘，對郭寄與厚望的是他會勝選，還是想要他的錢，答案不言自明。

雖然國民黨新北市黨部認定立委參選人林金結和郭台銘同台，並發放「立委支持林金結、總統支持郭台銘」的扇子，確有違反黨紀，但顧及黨內團結、念其為無心初犯，因此僅給予嚴厲口頭警告，要求林言行不得再犯，否則加重處分。這次黨部對小雞從輕論處，但未來是否會使立委小雞們有所收斂，仍有待觀察。

郭台銘自以為聰明，可以裂解非綠陣營，殊不知他也因此流失社會對他一丁點的感恩。2024年大選誰贏誰輸只是一個結果，但中間的過程讓我們看盡人性的醜態與貪婪，為了個人利益可以不顧政黨紀律、不顧誠信、不顧道德，或許我們對於商人本質的郭台銘本來就不應該有不切實際的期待，不管郭最後選不選，他的歷史定位都已蒙上「不誠信」的汙點。

郭台銘說要展開1個月的祈福之旅，但這恐怕是添亂之旅；他第一福是祈求台灣和平，恰恰反而造成台灣不安；第二福是讓台灣有經濟發展之福，人人有錢賺，但他的任性卻可能加重台灣反商仇富心態；第三福是台灣的政府清廉、有效率，讓人人都有發展機會，但他若幫助民進黨持續執政，人民還有什麼發展機會？

選民看著一位有錢就可以任性的商人，不停揮霍資本，再看著乞求獲得挹注的參選人不分青紅皂白的是非觀，真是令人搖頭。民主選舉輸贏是一時的，但過程中每個環節都是民主的一堂課，這也是我們觀察候選人的重點。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授）