今年暑假檔的《芭比》與《奧本海默》已經成為好萊塢影史上共同行銷的典範，沒人想到粉紅色的芭比居然可以跟原子彈之父合作！而且超高票房證明這位女郎甚至可以開啟「芭比宇宙」，難怪製造商美泰兒老闆願意讓自己變成電影裡的無腦CEO。

《芭比》描述在芭比樂園生活的普通芭比（瑪格·羅比飾），忽然發現自己的腳不再是永遠顛高高的高跟鞋腳，腳跟居然平到能碰地板！她嚇得跟朋友肯尼（雷恩·葛斯林萊恩葛林斯飾）一起去真實世界溯源，想找出這「問題」的答案。沒想到進入真實的加州，才發現女人根本沒有成為中流砥柱，她必須想辦法回到自己的國度！

芭比真人化的樂趣就在打造芭比王國，高跟鞋、華服、多巴胺明亮色系的塑膠豪宅社區、芭比車以及有橡皮音效的肢體，勾起小女孩太多回憶。電影的每個場景都能創造出龐大商機，不只電影版芭比娃娃身價三級跳，只在2002年推出一陣子的「孕婦芭比」，在電影裡面晃了三次，已經稀有到能在拍賣網上競標。

但這些粉紅都只是鋪墊，導演葛莉塔·潔薇與身兼監製的瑪格·羅比企圖以芭比的處境來看父權社會，實際上也反過來讓觀眾發現肯尼在芭比樂園的處境。

這讓我忍不住想到韓國片《82年生的金智英》，婚前的她與婚後生子當媽媽的她是兩個靈魂，生完孩子之後，她再也沒辦法做自己想做的事；但芭比的廣告詞卻是「You Can Be Anything！」當芭比從人類口中知道任何事情都有女生版的潛規則，好比「你不能說自己想變苗條，必須說你想保持健康，但同時又必須苗條！」原來世界不是粉紅色，會變老、會想死、會有橘皮組織，也從失望中發現，有時不完美，才完美。

我覺得電影中最有趣的是肯尼的處境，其實他一直比較像金智英，成為這個芭比主流世界裡的附庸、影子、沒有份量的存在，所以當他發現「父權」二字，就像《回到未來》第二集中拿到運動年鑑的畢夫，瞬間靠著擁有其他人都沒有的資訊而稱霸，但觸發他想成為主宰的關鍵，是終於有人問他問題了！

這不是挺心酸的嗎？芭比已經推出64年，終於有人想問肯尼的意見，而且他跟芭比之間不存在肉體關係，兩人都沒有器官，因此沒有所謂的「陽具崇拜」，更沒有傳宗接代的壓力，「父權」二字回復到支配，到底該由誰來決定別人在社會上的位階？所以芭比想要顛覆的其實也不是肯尼們，而是不再受人指派，擁有自主權的能力。

隨著電影上映，「總統芭比」成為架上商品，這娃娃的關節能動，黑色膚色，符合好萊塢政治正確的選角。反觀台灣，3個政黨卻有4位可能的總統候選人，沒一位是女性，這......一定會讓芭比生氣氣！（作者為作家）