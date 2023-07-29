毫無預兆，一批比「海馬體」還要更顯「標準化」的寫真圖集，近日出圈了。

「海馬體又出了新的寫真模板？」

在刷朋友圈和逛社交媒體平台時，看著列表中好幾個人的「寫真照」似乎只換了一張臉，近乎一致的裝扮和背景，讓人感慨「標準化」之餘，不少網友還不禁多了份思考，其中便有Z世代年輕人宋木。

「要不是後來刷到了帶小程序二維碼的圖片，我也在懷疑是不是海馬體又出了什麼新的寫真模板，就和之前刷屏的海馬體聖誕及新年寫真照那樣。」看到照片覺得『還不錯』的宋木，也花了9.9元（人民幣，下同），成為「妙鴨相機」（以下簡稱「妙鴨」）的一位付費用戶。

什麼是妙鴨？

用妙鴨官方自身的解釋，為「在妙鴨相機裡，通過上傳一些你自己的照片，就可以擁有一個專屬的數字分身，然後挑選你喜愛的寫真模板，就可以得到一張張專業質感的寫真。」

通俗點來講，妙鴨是一款基於AI人臉識別的相機類應用，用戶在上傳自己20張包含人臉或上半身的照片，並支付9.9元（顯示標準價為29.9元，限時特惠價為9.9元），便可在等待一定時間後，生成一個專屬數字分身，接著挑選模板，用戶就可以得到各種風格的寫真。

從玩法操作來看，妙鴨的操作不算難，並且與半年前走紅過的「Lensa AI」大同小異，同樣需要上傳多張圖片「喂」算法，同樣採用的是付費模式。

二者就連技術，也如出一轍。

「都用的是SD模型。」深度AI愛好者黃言告訴燃次元，不止這兩款產品，可以說市面上AI生成圖像應用，大多都是基於開源的SD模型進行精調。

「SD模型是一種基於擴散過程的生成式AI模型，可以生成高度逼真的圖像。但妙鴨的分身技術除了運用到SD推理外，還用了具體的技術細節，我不好下判斷，但是能夠肯定的是，這類產品要複製一個出來很容易，因為不存在技術門檻。」黃言補充，雖然在技術上不具備門檻，但也需要大量的計算資源，「說白了，還是得投錢。」

自上一個AI生成圖像現象級產品「Lensa AI」火爆全網以來，這個賽道其實並不缺參與者，AI社區「Midjourney」的AI換臉、B612卡嘰的「卡嘰AI」……但沒有一款產品能像妙鴨一樣，接棒「Lensa AI」，成為新一代現象級產品。

只是，妙鴨爆紅，又能夠持續多久？

●誰在玩妙鴨？

用妙鴨生成一套「AI寫真」，按提醒進行操作，其實很容易上手。

但「上手容易」並不代表「操作簡單」。「選20張照片，我就倒騰了好久。缺一張都不行，而且圖片上傳還有審核，審核不通過也不行。」宋木向燃次元回顧自己一系列操作時，直言差點折在「選圖片」上了。

「雖然20張清晰正面照片和半身照，對我來說不是特別困難的事情，但不是所有上傳的圖片都符合要求，我一共成功上傳了20張照片，但毫不誇張說，識別失敗的照片起碼也有20張。」提到妙鴨強制要求的圖片數量，宋木進而發笑表示，「我自己生成了一套後，我想著也給我對像生成一套，結果我愣是找不全他符合要求的20張照片，只好作罷。」

對於花費9.9元換來的AI寫真照，宋木表示效果中規中矩，「生成的圖片乍一眼看過去很好看很美，但細看，發現圖片和自己還是很大出入。但又想到9.9元也沒多少錢，所以就覺得無所謂。」

宋木也坦言，自己下次應該不會再有為AI生產買單的機會。而另一邊，則有不少用戶表示，如果妙鴨有新的玩法，還是很願意付費進行嘗試。茂竹便是其中之一。

「我是在朋友圈看到有好友分享後，抱著獵奇心理去嘗試的。」妙鴨用戶茂竹向燃次元表示，儘管等待時間比較久，前後大概5個小時，但看到成品還是挺滿意的，「至少滿足了『曬』圈的第一要素，就是『夠美』。」

體驗感還不錯的茂竹，同時也提到「目前的妙鴨很海馬體風格」，「目前的模版類型還是少一些。要了20張圖片生成的AI圖片，還是模式化了些。期待小程序以後能添加一些新玩法，比如是不是可以出個老年版，或者是表情更豐富一些的，再或者場景豐富的。」

等待數小時之久的，不止茂竹。「我是7月21號晚上才玩的，具體顯示前面有多少人正在製作數字分身我忘了，我只記得預計等待時間是12小時。」00後大學生曹嘟嘟提到，具體花了多長時間自己也忘了，反正自己是睡醒一覺後，才收到了模型製作完成的通知。

關於排隊人數多的原因，妙鴨團隊也於7月23日給出了說法，「AI訓練需要消耗大量的算力，而我們沒有想到這麼快收穫到這麼多朋友的喜愛。」並表示，「為此，整個團隊一邊感受大家的熱情一邊加班加點解決，今天終於可以跟大家宣佈：排隊時間過長的問題已經初步解決。」

但當晚燃次元在嘗試新模板生成寫真時，發現生成時間雖然較前幾日有所縮短，但生成每套新寫真，都會顯示「排隊等待中，預計需要1分鐘30秒」。

「數字分身還能夠關閉頁面，畢竟退出後生成後會有提醒。但生成新寫真模板，就必須得頁面守著，退出後再進來，還是從頭開始計時。」曹嘟嘟表示，不能即時看到AI生成效果，是自己比較不滿意的地方，「玩了幾套模板後，就沒再玩了。感覺新鮮勁過去了。」

不少用戶也吐槽「模板有限」，一位男性用戶便真言，「上傳了20張照片後，生成的數字分身是女性，而男性模板也僅有幾個。」

● 妙鴨，妙在哪？

作為一款6月30日才開始邀請制內測、7月17日才正式上線的產品，在沒進行大規模宣傳，只靠「自來水」就引來大波用戶以致後台服務器被擠爆。

妙鴨，有其吸引用戶之處。

對於不少用戶而言，「便宜」是他們願意為之付費的因素，畢竟，只要9.9元，就能解鎖一個「數字分身」，從而能夠套用在上十套的寫真照片模板中，實現「圖生圖」。

和市面上一眾免費使用的「AI換臉」「AI換裝」等產品相比，採用付費模式的妙鴨不太能夠被人理解，「竟然不是免費使用的」「選了這麼多照片，還沒看到效果就要付費才能生成」……社交媒體平台上，類似此「討伐」妙鴨收費的言論比比皆是。

但依舊有用戶願意為此付費。「看著別人的效果挺好的，9.9生成一組『美照』也挺好。」曹嘟嘟說。

不過，9.9元的低價之下，成片的質量差強人意。「雖然有些失真，但是自己手動調一下，或者上傳一些更清晰的照片，效果會更好一些。」曹嘟嘟表示，9.9元的質量和專業的照相館相比，自然不佔優勢，但是保不齊以後算法優化，能夠生成更逼真的照片。

據燃次元統計，妙鴨目前提供36種寫真模板，包括古裝太平樂、都市正裝、職場、奢感光等多系列不同風格。正如曹嘟嘟等多位用戶反饋那樣，通過上傳清晰、多角度的照片，能夠生成質量更逼真的照片，有的甚至能做到「以假亂真」的效果。

同時，妙鴨團隊也表示，自身在不斷優化當前在線的模板，並加速開發其他系列風格大片。

妙鴨團隊的系列做法，在黃言看來，有要發展成為線下海馬體、天真藍等照相館頭號勁敵的勢頭。

「為什麼很多人都覺得海馬體、天真藍這些照相館的出品十分『標準化』，事實就是，這些照相館就是流水線作業，AI工具也是他們平時工作中常用到的修圖輔助手段。」黃言表示，待妙鴨類AI生成圖像不斷進行算法優化，取代這類線下照相館也不是不可能的事。

2019年，天真藍在宣佈獲得A輪千萬融資時，便告知外界，在企業的未來發展規劃中，「AI技術賦能發展」被放置在天真藍的重要戰略高度。按照CEO周揚當時的說法，「目前天真藍的AI修圖能實現1分鐘修圖，修圖可實現97%替代人工，並保證100%通過人臉識別的標準化運作。」

而據黃言介紹，在國內市場，就已經有能夠實現批量精修的AI智能修圖軟件，據我所知，基本就不存在不使用AI工具的照相館，「和人工相比，AI工具的支出費用對於照相館來說，算不了什麼，但卻能夠大大提高工作效率，還能有效控制每張圖片的成本。」

「雖然我還是覺得這項技術的門檻很低，無法建立壁壘，但是互聯網的產品，大部分都是基於規模效應得以成功構建護城河。」黃言認為，如果能持續營銷傳播，快速積累更多用戶，妙鴨從「網紅」變為「長紅」，也不是不可能。

只是，這很難。要知道，妙鴨的用戶，大多出自於「獵奇心理」進行嘗鮮付費，但很難做出回購行為。

妙鴨目前的營收主要來自於兩方面，一個是以製作數字分身為主的9.9元「權益包」，另一個則是用於高清化、下載原圖作用的鑽石充值。燃次元向多位妙鴨用戶問到付費情況，得到的回答都是，「只花了9.9元。」

用戶的付費意願低、產品變現難，是問題的核心。

曇花一現的AI生成圖像現象級產品並不罕見，如Sensor Tower《2023年AI應用市場洞察》數據顯示，隨著DALL-E和Stable Diffusion模型的迭代與成熟，Al+圖像應用市場繁榮發展，2023年上半年相關應用超過150餘款，下載量突破1億次。

其中，「Lensa AI」自2022年11月下旬一經推出，應用下載量隨即迅速攀升，12月下載量突破1700萬次。僅過了一個多月，「Lensa AI」的下載量就直線下滑，下載量跌破了200萬。

和「Lensa AI」同類型的產品妙鴨，同樣，也很容易走上和「Lensa AI」如出一轍的「倒U型」的發展趨勢。

●尚存風險的商業模式

妙鴨的背後，能看到阿里大文娛的影子。

妙鴨的創始人張月光，是互聯網圈內資深產品經理，有過多家大廠的從業經歷。於2020年，張月光重回阿里巴巴，擔任資深產品專家，先後負責優酷的短視頻、直播等業務團隊以及產品、設計團隊。妙鴨便是其最近的「新作」。

天眼查數據顯示，妙鴨背後主體為未序網絡科技（上海）有限公司，並於今年3月獲得阿里大文娛一筆天使輪融資。與此同時，該公司的法定代表人張龍，還擔任了優酷視頻（西安）傳媒科技有限公司的法人，同時還是該公司的執行董事兼總經理。

雖然妙鴨和阿里大文娛有著千絲萬縷關係，但是踩的坑也一點不少。

上線的第二日，妙鴨就遭到了來自用戶關於數據安全方面的「討伐」。事情來源於妙鴨最早版本的《用戶協議》中，存在嚴重的隱私保護以及數據安全的問題。原先的《用戶協議》，堪稱「霸王條例」，直指用戶使用妙鴨生成的內容，永遠都能被妙鴨用於包括商用等多個用途。

對此，北京市京師律師事務所合夥人律師盧鼎亮向燃次元表示，妙鴨原先的《用戶協議》與中國現行的個人信息保護法等法律法規相悖，「APP在收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開用戶的個人信息時，需要獲得用戶的具體授權，並且需要給用戶選擇不予授權的權利。」

面對關於協議的質疑，7月20日，妙鴨相機在微信公眾號、微博、小紅書等多個平台發佈了道歉聲明，並表示已經對原協議有誤內容進行了修改。

盧鼎亮認為，妙鴨原先的《用戶協議》規定用戶「不可撤銷的在全世界範圍內授權妙鴨使用用戶的個人信息」，明顯超過了必要範圍。修改後的用戶協議規定「用戶上傳的照片只會用於數字分身製作，不會提取也不會用於識別和其他用途，且分身製作完成後自動刪除」，才是符合個人信息保護法等規定的。

「妙鴨相機修改《用戶協議》之後，也需要使得其商業模式符合用戶協議的規定，不得超範圍使用用戶的個人信息及數據。」盧鼎亮表示，妙鴨相機在今後商業化的過程中，如果需要再度使用用戶的個人信息和數據，還應當對用戶協議以及隱私協議進行更新，賦予用戶選擇授權或者選擇不予授權的權利。

低頭認錯的妙鴨，儘管已經在多個平台發佈自己的「致歉聲明」，並在多位對信息安全保障仍持有懷疑態度的用戶評論中一一回復，「妙鴨團隊始終保證用戶安全」「妙鴨團隊承諾不會也不曾將用戶信息挪作他用」……但懷疑的種子一旦種下，很難根除。

如果說，妙鴨未來的發展，很大程度上取決於其能否成功培育出商業運營模式。但當下，妙鴨需要面對的一大難題，是如何重建用戶信任，唯有此，才能夠在競爭激烈的市場中持續發展。

正如盧鼎亮所言，隱私合規與數據合規是任何一款互聯網產品的生命線，只有保護好用戶的個人信息，產品及平台才能行穩致遠。

對於妙鴨的未來，唯有扛過「曇花一現」宿命，才能「妙哉」。（馮曉亭/燃次元工作室）

（本文來源：【燃次元】公眾號，ID:chaintruth）