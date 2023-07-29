今年「漢光39號」演習實兵演練24日起展開，28日結束，國軍官兵展現了精實戰力與韌勁，值得肯定，演習想定與作為限於「戰術、戰鬥與戰技」層面，沒有直接涉及台灣內部政治氛圍、台海安全形勢及美中戰略競爭等關鍵因素，一場象徵性的軍演難以激發國人對國家安全與國防工作的共識與支持，更無法達成有效威懾的效果。

嚇阻戰略搞錯方向

就在台灣展開漢光演習同時，《金融時報》的「中國軍力慢慢地壓縮台灣」專題報導指出，當全球關注中共攻打台灣的可能性時，中共正在進行「灰色地帶」行動，以低於戰爭門檻的行動一步步逼近台灣，擴大展現軍力，北京的「切香腸」戰術逐漸改變現狀，相形之下，美國的嚇阻戰略「搞錯方向」，過度專注直接軍事侵略，忽略了當前的威脅。

蔡政府掌政後台海兩岸敵意不斷升高，台海兵凶戰危，漢光演習某種程度是台灣國防挑戰與困境的縮影。在中共加速軍事現代化後，兩岸軍力均勢傾斜已是不爭事實，但在國防戰略方面，台灣戰略決策者卻是反覆不定，根據2021年國防部發布的《四年期國防總檢討》，以及《國防報告書》，國軍軍事戰略重點調整為：「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」。

這兩年受到烏克蘭戰爭的啟示及美國強力主導之下，民進黨政府大幅增加國防預算，同時延長義務役役期，加強軍備，美台合作有效威懾中共武力犯台成為蔡英文政府的最新戰略思維，在國軍戰略重點又增列「國土防衛」，展現全國防衛決心，增強嚇阻能力。

美國同時積極提供台灣軍售及協助訓練，加速運交台灣武器裝備，打造台灣成為刺蝟島，建構台灣為「東亞軍備庫」與「不對稱作戰」成為台灣安全「萬靈丹」，美國官員自認威懾政策已經奏效，侵略台灣的慘痛代價使中共領導人必須三思而後行。但許多學者專家並不認同，堅持以加強軍備、有效威懾為手段的國防戰略並未奏效。

中共運用切香腸戰術，以非戰爭手段達成戰爭目標，台海中線已不存在，中共軍艦軍機更挑釁台灣24浬的鄰接區，過去共機主要活動範圍集中在台灣西南部海域，現已擴大為環島，美國戰略只聚焦防止中共全面攻擊，令中共有機可乘。特別是，中共利用去年8月裴洛西訪台與今年4月麥卡錫與蔡英文在洛杉磯會面時機，2度舉行大規模演習，造成了中共軍艦軍機幾乎例行性逼近台灣防線的新常態，美台無法強力反制因應。

台海問題政治解決

今年漢光演習主要項目包括平戰轉換與戰力保存、整體防空作戰、聯合截擊作戰、聯合國土防衛作戰，首度出現防衛桃園機場及突破中共海上封鎖等最惡劣情況的想定，也代表防衛作戰重點從殲敵於灘岸轉向國土防衛。這種打破過去中共一旦登陸成功，台灣將難以防衛的思維顯然和美方建議與影響力有密切關聯，但美國的戰略戰術是否適用台灣，值得深思。連《金融時報》都有所質疑，蔡政府在美國對台灣安全仍保持「戰略模糊」情況下，更要檢討全盤依附美國，甚至自我限縮國防主導權與主動權的嚴重後果。

中共對台灣採取軍事行動並非迫在眉睫，也並非不可避免，美國學者專家則認為和平統一台灣仍是中共首要選項，當前最迫切任務在打擊台獨，在這種情況下，美方一再強調威懾論只會挑起軍備競賽，反而增加衝突風險。台灣問題基本上是政治問題，必須以政治解決。美國學者強力主張，在威懾對手同時提出相對保證才是真正解決之道，如美國要求中共不得片面對台灣採取軍事行動，同時要以實質行動證明絕不支持台獨，同樣的模式也應適用兩岸關係。

軍事演習主要目的之一是向國人公開操演成績，呈現國軍保家衛國能力，以及台灣具有自我防衛的決心，但民進黨執政，軍事外交對美國亦步亦趨，淪為美國的代理人，如不能以政治手段改善兩岸關係，更多的軍事投資與美國軍事支持都無法穩定台海安全情勢，更多的漢光演習也難以凝聚國人對國防的共識與支持。