民進黨的2024最佳戰略，就是「三腳督」從頭走到尾，讓賴清德縱使面臨逾6成民意支持政黨輪替，也能挾少數輕騎過關。因此，民進黨的戰術，很明確就是維持侯、柯之間的平衡，誰上升、就打誰；就某種角度而言，誰是老二、誰當老三，基本上由民進黨決定。這場選舉的主控權，顯然不在國民黨也不在民眾黨手上。

選舉，說穿了就是議題設定之爭；誰掌握主導權，誰就掌握勝算。當年扁爭取2004連任，他率領的政府志大才疏，政治、經濟、社會動盪，執政滿意度僅4成，因此面對連宋配，他選擇避開對手精擅的經濟、民生議題，將主軸鎖在國家定位，發動防禦性公投，轉移選民視線，終而以小博大逆轉致勝。

回過頭看賴清德，參選迄今除了和平4支柱、總統進白宮，還有哪件事令人印象深刻？這是無話可說，還是刻意不說話？其背後盤算恐是後者。

蔡政府貪汙腐敗，確實讓賴清德難有道德高度談願景。因此，與其在政策上自陷鏖戰，賴顯然選擇將火力集中在維持「在野蹺蹺板」的平衡，幫老三打老二，避免藍、白一方獨強導致三腳督破局。而這，也是為何此時民進黨要猛攻柯文哲北流、仇女的戰略思維。

同樣的，國民黨內鬥的外部化，煽風點火者當然也是民進黨，只是沒料到藍營真把稻草人當真人，走入對手設定的議題戰場卻也樂此不疲。

爭老二，是民進黨丟出的假餌。國民黨要執政，唯一正途就是竭盡所能證明蔡政府貪汙腐敗，踩著賴清德的軟肋狂轟猛炸；若捨此不為，形同在議題戰場丟盔棄甲，注定追著假餌跑向沒有終點的老二之路。