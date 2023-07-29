美國聯邦眾院表決通過由「台灣連線」共同主席傑拉德楛d納利、狄亞士巴拉特等人提出的《台灣國際團結法》。有意思的是，這尚未完成的法案，卻是連美國本身的外交史都沒搞清楚；若深究當年這段外交史，這樣的眾院恐會落得胡攪蠻纏的罵名。

這部尚未完成的《台灣國際團結法》，立法目的主要是要修改2019年的「台灣盟邦國際保障與強化倡議法」，以抗擊中共企圖在國際組織中宣示對台灣擁有主權。依據美國之音的報導，這個法案試圖要釐清的是，「聯合國1971年通過的2758號決議，只承認中華人民共和國的代表是中國在聯合國唯一的合法代表，並未涉及台灣在聯合國的代表權，也沒有對中華人民共和國與台灣的關係採取立場，或包含任何涉及台灣主權的聲明 」。

要達此目的，先要釐清兩件事：一是台灣與大陸的連結，二是台灣與中國間的相對關係。這就要回過頭了解當年美國在這兩個問題上的立場與主張，因為一不小心就會鬧出大笑話。

美國之音沒明說的是，1971年通過的2758號決議案，爭議焦點其實是在台灣的中華民國政府，與在北京的中華人民共和國政府，誰才是代表中國的唯一合法政府。換言之，就是「誰來代表中國」？這又關台灣什麼事？這關係可大了。

美國國務院本身記錄，韓戰未爆發前的1950年1月5日，美國總統杜魯門表示，為實踐上述各項宣言（指開羅宣言和波茨坦宣言），台灣即由蔣介石元帥受降。過去4年來，美國及其它盟國亦承認中國（指中華民國）對該島所行使的權力」。

大概是怕總統沒講清楚，同天下午，彼時的國務卿艾奇遜，也在記者會再度闡釋杜魯門總統的說法。他說，「中國管理台灣已達4年之久，美國及其盟國未就該項權力與該項佔領發生過疑問。當台灣成為中國的一省時，無人發出法律上的疑問。因為都認為那是依據既有的承諾」。艾奇遜更說，「美國對於它的立場堅定，絕不會因為任何律師的發言而動搖，這就是美國的立場」。

現已解密的美國國務院檔案，1950年第六卷「東亞與太平洋」第259頁當中，艾奇遜在有關「台灣問題」的密件備忘錄也明指，「我其次審視了台灣問題的歷史，指出台灣基本上是中國的領土」、「而且對中國擁有該島嶼固有權利的承認，經由開羅與波茨坦宣言而再次確認。」

美國老早就承認台灣是中華民國領土主權範圍的一部分，何來台灣領土主權之說？美國國會立法都不需要了解本身歷史與事實了嗎？

（作者為資深媒體人）