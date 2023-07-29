美國氣候特使凱瑞7月初大陸行並無具體成果，北京僅表態會兌現「力爭2030年前碳達峰、2060年前碳中和」的「雙碳」承諾，但強調達到此一目標的路徑、方式、節奏和力度自己作主，不受他人左右。27日凱瑞再與中國氣候變化事務特使解振華舉行視訊會談，據中方消息，雙方同意繼續保持密切溝通。

特使凱瑞訪中無功

大陸重視綠色轉型，固然與全球趨勢有關，更與自身的發展有關。數十年來經濟高速發展令人驚豔，但付出的環境代價有目共睹，如肆虐北京的沙塵暴、霧霾天，北京市民一度只能盼望所謂的「奧運藍」、「APEC藍」。

在經濟小康之後，民眾更加關注生活品質，環保意識增強，政府和民間都意識到，以往高能耗、犧牲環境的經濟增長方式不可持續，且大陸致力塑造負責任的大國形象，倡議建立人類命運共同體，在應對氣候變化這一全球性挑戰領域自然要做出表率。

大陸很早就強調綠色發展，自2001年的「十五」規畫已提出重視生態；「十一五」提出循環經濟，將能源消耗與經濟增長之間的比例，即「能耗強度」作為指標；「十二五」要求推動「綠色發展」。習近平強調「綠水青山就是金山銀山」，並將「綠色發展」列為「十三五」時期的五大理念之一。自上而下的政策推動下，最近10年可以說是大陸防治污染最見成效的時期。

在治理污染的同時，大陸也以法律規範、政策激勵等措施，培育綠色產業、引導綠色消費，多年來在綠色轉型上的投資已見成效。2021年大陸節能環保產值超過8兆人民幣，在太陽能光電領域，大陸的全球主導地位無可爭議，裝機規模穩居世界第一，多晶矽、矽片、電池和零組件均佔全球產量的70%以上；大陸清潔能源產業的發展迅速，在全球已居領先地位。新能源汽車是大陸綠色產業和消費規模持續壯大的另一例證。憑藉新能源汽車的高速發展，大陸在今年第2季取代日本成為世界第一大汽車出口國。

大陸綠色發展領域，無論是投資、生產或出口都有較高增速。清潔電力投資與去年同期相比增長40.5%，其中太陽能發電投資增長84.4%，風力發電投資增長近16%；新能源汽車、太陽能電池、充電樁等新能源產品產量分別增長35%、54.5%、53.1%；以鋰電池、太陽能電池、電動車為代表的「新三樣」出口增長61.6%。

綠色產業領跑全球

大陸經濟發展「含綠量」已顯著提升，綠色投資和消費對實現經濟復甦相當關鍵，但大陸的綠色轉型至少還有兩大關卡需要克服。首先是如何確保電力供應。大陸再生能源發電占比已達31.6%，但今年入夏以來的連續高溫迎來用電高峰，讓人聯想到前兩年的電荒。風電、光電、水電等清潔能源皆受天候影響而有其局限性，煤炭發電在現階段仍為必不可少的穩定電力來源。近兩年大陸在改造煤電節能減碳的同時新增煤電機組，讓外界質疑其實現淨零排放的承諾。

其次，在高端晶片取得受限的情況下，如何在能源轉型方面持續創新。2011年至2020年，大陸環境技術發明專利申請總量接近全球60%，是全球布局環境技術創新最積極的國家，新近又提出「構建中國數字化治理體系，建設綠色智慧的數字生態文明」，以數位創新加速綠色轉型，但在高端晶片、人工智慧等領域面臨的制裁，支撐其綠色轉型的技術創新能力難免遇到阻礙。美中科技戰的角力，也將決定大陸能源轉型的進度。

《紐約時報》近日刊登評論文章《沒有中國，美國無法成功打造綠色經濟》，但美國不僅制裁大陸光電企業，甚且透過《通膨削減法案》將大陸排隊在新能源車供應鏈之外。中美兩大國在應對氣變領域的合作受限於兩國關係的「大氣候」，大陸綠色轉型發展，還有待突破科技圍堵與布局新的經濟增長引擎雙管齊下。