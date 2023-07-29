侯友宜有驚無險度過全代會「換侯」危機，民調支持度終於稍有起色。不過，肩負侯營操盤重任的金溥聰卻連日開「地圖炮」，陸續與蔡正元、邱毅、鄭麗文、傅萁、羅智強及張顯耀等人激烈駁火，為藍營內部整合增添變數。

自517獲黨中央徵召後，侯友宜罕見地未出現「慶祝行情」，反倒支持度不斷下滑至墊底的「老三」。黨內原傳出朱立倫將循去年大選時的「蔣萬安模式」或「張善政模式」，準備派駐人馬進入侯競選團隊相助，出手挽救低迷選情；詎料，半路卻殺出金溥聰坐鎮操盤的人事鋪排。「金小刀」重出江湖，旋即令不少藍營人士聞之色變，瀰漫一股山雨欲來的肅殺氛圍。

果不其然，「金小刀」再出鞘的第一刀直接揮向黨主席朱立倫，直言不諱稱朱的角色定位不是「總教練」，而是「球隊老闆」。此言一出，外界解讀「侯金體制」意在「排朱」，即朱不應妄想對侯的選舉戰略、戰術指手畫腳或過度介入，只需要扮演好負責籌措及提供選戰糧草資源的後勤補給輔選角色即可。

緊接著，金溥聰又在全代會前化身侯營「重炮手」，接連與昔日黨內宿敵蔡正元、邱毅及力主「侯下韓上」的鄭麗文、「反侯挺郭」的傅萁等人開戰，炮轟這些「換侯」雜音如同「青春痘膿包要擠掉」。

全代會後，金溥聰也再一次上到火線接受媒體專訪，稱律師陳長文投書媒體主張「政黨輪替大聯盟」的幕後推手是羅智強，直言「我看不起一些在最安全地區還在搞這些東西的人」，並自爆事前毫不知情朱立倫口中的「執政大聯盟」究竟為何？要朱說清楚、講明白。

持平而論，從金溥聰的談話內容，可以感受到他對如今藍營內部分裂、軍心渙散、自亂陣腳，始終無法集中力量團結一致對外等真實現況有著深沉憂慮。誠如金所言，當723全代會提名侯友宜後，黨內還在喊換侯、拱郭的言論，無疑是「助他人威風，長他人志氣」。

金溥聰嘆說在緊要關頭拋棄同志，將來誰還願意加入國民黨？「疾風知勁草，板蕩識誠臣，國民黨就算倒下去，也要挺著胸膛打下去！」

作為帶兵打仗的「將軍」，金溥聰挺身舌戰黨內群雄的一席話，對照態度曖昧不清、立場搖擺不定的部分國民黨人或參選立委「小雞」們，雖顯得鏗鏘有力、擲地有聲，也可理解為護主心切。只不過，金卻似乎忘了自己的身分及角色，當本該隱身幕後運籌帷幄的選戰「操盤手」，浮上檯面成了「自走的重炮手」，縱然話說得再有道理、有正當性，恐怕仍是「剪不斷、理還亂」。

金溥聰組合拳不僅傷人一萬自損八千，不利侯友宜及藍營內部團結整合，更怪不得對手趁勢見縫插針，最後最後引來更多對國民黨的失望！

（作者為自由撰稿者）