在春秋後期，當中原諸侯的爭霸接近尾聲時，地處長江下游一帶的吳、越兩國實力逐漸增強。首先崛起的是吳國，春秋中期時老大哥之一的楚國為了制約吳國，積極扶植越侯允常（勾踐的老爸），使得越國力量迅速壯大，從而成為楚國在吳國旁邊布置的側翼。

據《春秋》記載的吳、越交兵，前後共有十次，前後歷時共約71年；雙方平均約每7年要打仗一次，各有勝負。第一次為周景王元年（公元前544年），最後第十次是發生在公元前475～473年越王勾踐滅吳之戰。好像這僅是吳、越之間的戰爭，事實上牽涉到齊國和楚國如前述，而且兩國交兵會用到舟師，而舟師的基本是船隻，造船技術和造船材料，自然隨著戰爭的需求而演進普及。故華夏中國的造船技術，在接近3千年前的春秋時朝，就因為國內各王國的戰爭需求以及鐵器的出現，在國內的大江河湖泊以及沿海地帶，有了相當充分發展的機會。

吳越爭雄的最後一戰，起於公元前482年（吳王夫差十四年春）吳王夫差率全國精兵3萬餘，只留下太子友等人率1萬老弱殘兵留守吳城，耀武揚威地出席位於今河南省封丘縣西南方的黃池會盟，那是春秋時代，曾獲有盛名的諸侯如魯國、晉國等邀集的一場高峰盟會，吳王夫差能擠身高層，得意非凡，乃調集全國甲冑鮮明可用之精兵，出席炫耀。

吳王夫差應魯哀公、晉定公之請，去除「吳王」王號改稱「吳公」，主盟黃池大會，和魯哀公、晉定公等，並排站在封禪台上，檢閱三軍。吳軍聲勢壯大，夫差所到之處，三軍將士必齊聲鼓譟，像今之高呼萬歲。看得魯哀公、晉定公二人目瞪口呆，心懷恐懼。夫差吳公又與魯哀公、晉定公二人圍獵，頗多斬獲。二公贊曰：「真上馬可治軍，下馬可治國之君也。」夫差聽到兩位長老級國王對他予最高評價，能不志得意滿，忘其所以。

正在此時，越王勾踐趁吳國境內空虛，調集越軍4.9萬人，兵分兩路進攻。其中一路由范蠡率領，以舟師循海而逆入淮河，以切斷吳軍自黃池的歸路；另一路由勾踐自率主力進攻吳國首都。越軍這次前後夾攻吳國的計謀得逞，吳軍自黃池歸救不及，吳國國都很快被勾踐攻陷，吳國守城的太子友被殺。夫差率會盟軍回國後，因都城已失，士卒疲憊，無力再戰，就派太宰嚭向越求和。而勾踐也因吳國主力未損，越軍實力不足滅吳，允許和議撤兵。

但吳國的軍事優勢已經喪失，夫差仍藉議和機會暗中作戰爭準備，企圖恢復力量復仇。但4年後的公元前478（吳王夫差18）年，吳國大旱饑荒，勾踐發軍5萬進攻吳國。夫差聞訊倉猝起兵抵禦，雙方在笠澤江（今蘇州市吳江區）上，吳越雙方舟師隔岸布陣對峙。

晚上，越軍派出部分舟師組成左、右兩戰隊趁夜佯攻，半夜時鳴鼓吶喊。吳軍誤以為越舟師打算分兩隊渡江，吳軍主力也分兵兩路迎戰。豈料越舟師主力趁鳴鼓吶喊時，越中軍主力已潛行渡江，並調轉方向攻擊吳舟師。吳舟師遭前後夾擊，軍心大亂，兵敗潰退。越舟師左、右兩支戰隊渡江後復乘勝猛追，與吳已潰退舟師再戰於沒，三戰於郊。吳舟師三戰三敗，退守吳都。

越國占領吳國大片土地，笠澤之戰後，吳越兩國軍事實力已發生根本性變化，越已占有絕對優勢，但吳王夫差仍據吳都與越對抗了5年至公元前473（夫差23）年，越軍終攻破吳城，吳王僅率親近衛士與大臣，突圍西上姑蘇山，數次派使者向勾踐請和。據說勾踐為報當年夫差不殺之恩，曾許諾賜夫差封地和僕從，讓其頤養天年。但夫差覺得羞愧難當，尤其覺得難見伍子胥於地下，乃用白布蒙眼自刎，吳國亡。吳、越之爭，很明顯的是，雙方的舟師，皆俱關鍵地位。

越滅吳後盡收吳地，以陸軍與舟師渡淮河，會齊、宋、晉、魯等諸侯於徐州（今山東滕州南），成為春秋時期最後一位霸主；後遷都琅琊，就是那華夏中國第一次海戰之地，可見越國君臣們，是一群會面向海洋的先民啦。越國滅吳後又167年的公元前306年，越王無彊伐楚國。楚懷王大敗越國，乘勝盡取吳國故地，東至於浙江。

越國分崩離析，越王無彊的後裔們互不服氣，爭相自相殘殺爭鬥，或為王，或為君，侷處於沿海，最後成為楚國的屬國。這位楚懷王，就是不聽屈原忠告流放屈原，自己卻成為秦國囚徒的那位國王。公元前223年，秦滅楚；公元前222年，秦滅越。

戰國時期，所謂戰國七雄是秦、韓、趙、魏、楚、燕、齊，而在楚之下，還附屬一越國。在公元前223年前，秦已滅韓、趙、魏三國，故公元前223年滅楚是被滅第四國，公元前222年，秦滅越，仝年滅燕，是被滅第五國及第六國，公元前221年，秦滅齊是被滅第七國也是被滅最後一國，秦始皇統一了華夏中國，當然也統一了華夏中國各地的舟師，華夏中國最早的海軍，由此誕生。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

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