在瑞士洛桑管理學院（IMD）新近公布的「2023年世界競爭力年報」裡，台灣以「Taiwan，China」之名稱在64個接受評比經濟體中，競爭力排名升至第六名，領先對手南韓，不但連續五年進步，為2012年以來的最佳表現，而且在人口超過2,000萬人經濟體中，連續三年排名蟬聯世界第一。

儘管台灣整體表現頗為亮麗，然而若就各項評比排名加以觀察，與民眾生計息息相關的「經濟表現」評比排名，則是從第11名退步至第20名。在其細項分類指標包括：「國內經濟」、「國際貿易」及「國際投資」評比排名上，均呈退步現象；尤其「國際貿易」評比排名，更是從第33名退步至第45名，已經淪為世界「後段」群組。

台灣在IMD國際貿易評比排名上表現不佳，或可歸咎全球景氣不佳，這也是今年以來調研機構不斷下修台灣成長估值至難以「保二」的原因。亦即疫後受到全球景氣復甦不太明顯、各國央行不斷升息、廠商持續調整庫存，尤其占台灣整體出口比重高達4成的中國大陸恐陷通縮等因素影響，重創以「中間材或半成品」作為出口主體的台灣，從去年9月起出口即呈現大幅衰退，創下2008年金融海嘯以來最黯淡的期間，甚至在短期內難以由負轉正。

上述現象，其實也反映了台灣經濟所累積的脆弱性與風險性。誠如《經濟學人》曾經在專欄中指出，新冠疫情期間面對全球各國封境管制之下，長期扮演著台灣出口動能的電子、資訊通信產品，因遠距需求熱絡而持續暢旺，雖讓台灣經濟的表現頗為亮麗，但背後顯示是新的開端，抑或是衰退之中短暫偏離軌道，其寓意則頗耐人尋味。

換言之，《經濟學人》認為，讓台灣經濟於新冠疫情期間呈現亮麗表現原因的前者，將會在疫後逐漸趨緩；至於後者，則是受限於國內市場狹小，不太可能無限加碼。也就是說，台灣經濟受到既有條件限制，加上地緣關係影響，不但難以擺脫中國大陸經濟磁吸循環，甚至不易再創經濟新高峰。

無庸置疑，從美中爆發貿易爭端到新冠肺炎疫情干擾以來，全球陷入前所未有的供應斷鏈危機，讓許多產業供應鏈被迫重新評估全球化策略。雖然許多學者專家指出，台灣產業必須重視「去全球化」，但部分則是認為，並非需要盲目追求「去全球化」，而是應該重新尋找發展路徑。

尤其面對全球產業生態體系劇變之下，透過多元布局連結或許成本較高，卻又是未來重塑經濟韌性，分散產業風險的策略選擇。

此外，更令台灣無法忽略的另一事實是，新冠疫情在造成許多產業陷入供應斷鏈危機的同時，各國已開始推動供應鏈自主性政策。舉例來說，美國拜登總統上任之後，特別簽署行政命令啟動包括半導體、大容量電池在內五項關鍵戰略產業供應鏈重組政策，減少對中國之依賴。無獨有偶，歐盟在其產業政策報告中同樣以供應鏈脆弱為理由指出，必須加速提升關鍵產業「戰略自主」（strategic autonomy）。這些現象無疑說明，追求關鍵物資供應鏈自主性，降低過度依賴進口，已成為美歐產業政策的焦點。

然而，令人擔憂的是，從疫後迄今的政策選擇加以觀察，我們發現政府似乎並非從台灣經濟將會面對更多不確定威脅，甚至持久戰衝擊的思維，協助產業或廠商進行前瞻部署，藉此重塑台灣經濟因應各項危機，而是隨著2024年總統大選即將來臨，以執政之優勢，假借民粹旨意進行盲目撒幣，以達到持續執政之目的，不但罔顧財政紀律、忽略公平正義，更別奢求打造台灣經濟韌性。

台灣屬於小型開放經濟體系，國內市場規模狹小，加上技術基礎蓄積頗為薄弱，難以自我完整重組供應生態體系。檢視過去五年以來，台灣在歷經美中貿易爭端、新冠疫情干擾、全球通膨危機、俄烏軍事衝突等外在環境衝擊之後，其實已意味著，我們必須從全球戰略的思維，讓台灣的經濟脫胎換骨重塑韌性，進而藉此讓台灣的產業重新定位發展軸線。畢竟，未來全球經濟所迎接的環境，將會是又急又猛之格局，此一動向對台灣經濟的威脅，不容小覷。