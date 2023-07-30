桃園市楊梅消防分隊員黃郁閔和團隊「台灣先鋒者」自費自假前往加拿大溫尼伯參加2023世界警消運動會，豈料遭我政府警政署官員要求收起國旗，官員宣稱奧會模式、否則會被禁賽等，放話威脅不要將事情傳回國內。蔡總統聽到了嗎？該不該生氣？

民進黨政府每次聽聞台灣國家隊在國際賽事遭欺負，尤其代表國家符號的國旗、國歌被消失，總是氣噗噗，怒批對岸打壓，不過這次打壓，要求國旗收起來的，卻是蔡政府的官員，老百姓究竟該怎麼理解，身為總統的蔡總統，以及賴副總統，該怎麼看待這件有辱國家尊嚴的事？

2021年10月1日台灣選手到賽普勒斯參加自由潛水世錦賽，主辦單位因遭中國施壓，在轉播版上無預警撤下台灣國旗，讓台灣選手出賽，成了唯一國旗欄空白的選手。第二天有10個國家的選手挺台，一整排包括美、日、韓、德、法，主動下架自己國家旗幟，力挺台灣到底。好感動！沒幾天蔡總統在10月10日國慶演說，以「共識化分歧 團結守台灣」為題，慷慨激昂說「國旗不見了，我們一起生氣，台灣被打壓，我們一起憤怒！」

蔡賴配拿到817萬選票的底氣十足，說好了「國旗不見了，我們一起生氣，台灣被打壓，我們一起憤怒！」現在的警政署官員怎麼了，連自費參加國際比賽也不准掛國旗，害怕影響國家隊參賽資格，還該不該一起生氣、一起憤怒？請總統蔡英文、和副總統賴清德說清楚、講明白，給國人一個交代。

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