7月28日日本岸田內閣通過年度《防務白皮書》，白皮書指日本「固有領土的北方四島（俄稱南千島群島）和竹島的領土爭議尚未得到解決。」以及「俄羅斯和中國轟炸機不斷重複的聯合飛行和軍艦的通過是對我國公然的武力示威」。中俄海軍於28日組織編隊共10艘由日本海經宗谷海峽，前往太平洋西部、北部進行第三次海上聯合巡航任務。此舉引發東北亞國家日韓，以及美國等軍事同盟高度關注。

首先，近期由於北韓導彈頻密試射，引發美日韓三方海軍在鄰近日本之日本海域進行聯合防空反導演練及美海軍戰略核潛艦進駐南韓向北韓展示水下核威懾。7月27日又逢韓戰《停戰協定》簽署70周年，俄國防部長蕭依古、中國全國人大常委會副委員長李鴻忠率領俄中代表團於北韓平壤訪問，並參與北韓領導人金正恩在平壤市中心的金日成廣場高調舉行夜間閱兵式。期間中俄海空兵力於20至23日在日本海中部海域進行「北部‧聯合-2023」聯演，24日至27日中方遠海編隊進入海參崴港訪問等，東北亞局勢逐漸升溫。

其次，查詢中方參與歷次中俄海上聯合巡航任務，首次於2021年10月份、近半個月，中方組織北部與南部戰區所屬海軍兵力6艘與俄羅斯太平洋艦隊兵力，在中俄海軍「海上聯合-2021」演習後，從日本海、津輕海峽，進入西太平洋南下，穿越大隅海峽後進入東海。第二次是中方北部戰區海軍組織編隊3艘，2022年9月、近半個月多時間，在參與俄羅斯遠東地區之「東方-2022」演習海上部分演習後，由日本海經宗谷海峽進入西太平洋、抵經阿拉斯加、白令海後、繞日本東部海域，過大隅海峽進入東、黃海後，分航返回各自駐地。（請參考0709尚青論壇》中俄海上聯巡來臨 台日韓緊張了？）

此次，驗證筆者先前的推斷，中俄將在日本海中部海域進行「北部‧聯合-2023」後，進行第三次中俄海上聯合巡航任務。而其特點一、在以往中俄「海上聯合系列」演習與「海上聯合巡航」演練的基礎上，進行中俄海軍戰役級的聯合演習。二、第一次由中方北部戰區主導、主戰規劃、具遠距防空對海打擊052D型驅逐艦齊齊哈爾號擔任旗艦，在境外、他（俄方）國海域年度例行性聯合演習，可見未來將成為常態性兩國海軍戰役級聯演。三、訓練北部戰區海軍駐遼寧大連第10驅逐艦支隊所屬驅逐艦與護衛艦、遠海作戰群，應對東北亞區域安全快速反應與海上作戰能力（參考0716尚青論壇》叫陣？中俄聯合演習 首度進軍日本海）。四、在「北部‧聯合-2023」演習前，中方情報偵測船在參演編隊前先行，進行周邊戰場情報監偵任務；然中俄巡航過程中，可能會在中俄艦隊遠方執行監偵與情傳任務。五、查詢「太平洋北部」係指由阿拉斯加半島、阿留申群島、堪察加半島、西伯利亞和阿拉斯加包圍的白令海。故中俄聯巡前，對外明確稱，將在太平洋北部、西部執行，可見除了照以往在太平洋西部進行「環繞日本諸島」周邊海域外，中俄海軍編隊將循第二次聯巡模式遠赴阿拉斯加、白令海等區域進行，據信美方將嚴正以待。

另此刻同時，中國大陸也於7月28日稱，將根據聯合國大會46/215號決議和《北太平洋公海漁業資源養護和管理公約》，加強對北太平洋公海作業漁船宣傳教育和執法監管。由中國海警局「海門艦」和「衢山艦」組成的編隊，從上海起航, 前往北太平洋公海執行漁業執法巡航任務。前者，與俄羅斯稱，「（第三次）聯合巡航隊的目標是加強俄羅斯和中國之間海軍合作，維護亞太地區和平與穩定，監測海域並保護俄羅斯和中國海上經濟活動的設施」。兩者，有其異曲同工之妙，且時機上搭配太巧。

最後，日本防衛省統合幕僚監部於7月29日緊急通報，公布中方北部戰區海軍所屬駐遼寧大連第10驅逐艦支隊052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121、貴陽號/119，以及054A型護衛艦棗莊號/542、日照號/598、903A型綜合補給艦太湖號/889等5艘與俄羅斯太平洋艦隊1155型大型反潛艦（無畏級驅逐艦）/548與564、20385型守護級護衛艦/337、20380型守護級護衛艦/339及杜布納級補給艦等5艘，7月28日至29日協同由日本海經宗谷海峽進入西太平洋，將進行中俄第三次海上聯合巡航任務，再次聯合突破第一島鏈北端之海上戰略通道；日方將全程派艦機監控。

雖然，此次中國北部戰區主辦中俄海上聯合演習在日本海，有空中運輸兵力與殲擊部隊參與，中方首次使用俄羅斯太平洋艦隊軍用機場，執行中俄海上聯演之空中作戰與支援任務。然未將兩國戰略性轟炸機群的空中聯合巡邏，一起納入中俄海上聯合巡航任務。因此，隨著中俄兩國因應周邊美日韓軍事同盟的聯合軍事力量與聯演威懾力度提升，勢必未來將成為中俄考量海上遠海編隊協同兩國空中轟炸機群，進行海空聯巡的未來重要軍事合作方向。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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