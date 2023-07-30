台灣學術界的風氣，可謂敗壞到了極點，政治人物夤緣騙取學位、謀求私利的現象，屢見不爽，無論是藍是綠，都所在可見，且多數都是鼎鼎有名的明星級人物，而其中東窗事發的，民進黨獨多，則讓人不得不去懷疑，這個一向標榜著「清廉勤政愛鄉土」的政黨，究竟可以墮落到怎樣的程度。

眾所周知，政治人物的事務極其繁冗，從處理公務、選民服務、開會剪綵到昏喪喜慶，就必須耗費大量的時間，除非天縱英明，是絕對不可能有閒暇可以靜心讀書、攻讀學位的。但是，這些人如果真的才華橫溢，早就可將學位爭取到手了，又何須等到現在？因此，最常見的因應方式，無非就是「抄襲」。過去的抄襲，還得親筆抄寫，而如今網路發達，是連抄都不必抄，直接上網用複製的方式，剪剪貼貼一下，就可以大功告成了。但是，要上網蒐尋，還是得花大量的時間去閱讀相關資料，這恐怕對政治人物來說，也還是相當困難的，自己沒有時間做，最便捷的方式，就是請人代做，於是，就出現了「槍手」。

事實上，許多被糾舉的人，恐怕都是請「槍手」代寫的，只是這很難查出，除非槍手自己出面坦承，並留有證據，是不容易舉證的。「槍手」可以用錢收買，如今網路上早已氾濫了「代寫論文」的廣告，可知其需求是多麼迫切。另一種方式，就是請幕僚當「槍手」。找人代寫，有受制於人的風險，但如果是幕僚代寫，則他們既經長官提拔，感恩圖報，相互利用，自然容易沆瀣一氣，而其中假借權勢以威嚇脅迫的情勢，也就難以避免了。

因此，就政治人物的論文而言，「抄襲」與「槍手」，事實上是密不可分的，只是「抄襲」易被抓包，因為只需要用比對方式，就不難查出，而絕對不是被糾舉人所說的，只是「引註」的問題而已。但「槍手」相對來說，除非證據確鑿，就往往很難查出了。因此，爆發出來的「抄襲」案，其實不乏也是「槍手」代為捉刀，密不可分的。

從學術倫理的角度而言，「槍手」比「抄襲」是罪加一等的，「抄襲」還可能自己會去「抄」，「槍手」則連「抄」不必「抄」，就坐等他人為自己完成，而自己可能連寫的內容是什麼，都懵然不知，連口考時的提綱，也可能是預先由「槍手」備妥，屆時照本宣科，就可以輕騎過關，取得學位了。

口考委員基本上都是大學教授充任的，當然不可能愚蠢到連「抄襲」、「代寫」都看不出來，事實上，只要挑論文中的幾個關鍵問題加以盤問，就不難得知了。但是，口考委員一般都是由指導教授推薦的，不是沾親，就是帶故，只要指導教授稍加暗示，或是當面關說，在人情與利益的壓力下，自然就「放水」而過了。最近爆發出來的「抄襲」案，都具有一個特色，那就是凡是某個指導教授指導的學位論文口試，儘管學生再多，口考委員換來換去，總不出屈指可數的幾位「固定」人選。

換句話說，「抄襲」的問題，其實是「師生共犯結構」，但目前只有被糾舉的學生遭到懲處，而且只是「撤銷學位」而已，只要當事人放棄學位，依然可以生龍活虎、呼風喚雨，甚至在仕途上節節高昇，「抄襲者」不以為恥，而社會也輕縱不計。所謂的「學術倫理」，簡直就是形同兒戲，反正做了也沒有什麼風險，這種「穩賺不賠」的買賣，誰不會躍躍欲試？而最離譜的是，教育部或大學，對這些通同舞弊、庇護勾結的不肖教授，竟是無法可管，從來不去追究他們的責任，甚至可以領取豐厚的退休金，全身而退。台灣的學術風氣，又如何能不每況愈下、敗壞墮落？

台灣學界的學術倫理如此敗壞，如不及早挽回，其後恐怕將是不刊聞問了。冰凍三尺，如何化解？本人以為，教育部應訂下期限，凡是涉及抄襲、代寫事件的當事人，如出面自首，可網開一面，允許其另開自新之路，只撤銷其學位，不計刑責；但如瑜期未報，一經舉發，則從重量刑，以懲效尤；至於串通一氣的指導教授及口考委員，最是不可原諒，輕者罰俸，重者並褫奪其教職，庶幾才能弊絕風清，為學術留下幾許尊嚴，端正學風。（作者為退休大學教授）

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