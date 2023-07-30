審計部公布年度檢查報告，發現蔡政府自2016年執政以來持續舉債來支應「特別預算」，又未將超徵稅款償還國債，導致國債持續攀高。蔡政府漠視財政紀律的作為，特別是以特別預算政策綁樁，造成資源誤置和浪費，應予以譴責；在野黨更應重視問題的嚴重性，對政府施壓，以扭轉國政持續惡化。

債務總額高達5兆

財政學的基本原理是在景氣不佳時政府可以舉債增加支出，但景氣良好有盈餘時，就該償還負債，以維持財務平衡，這就是財政紀律，不能讓債務擴大而債留子孫，或剝奪後任政府的舉債空間；甚至在情勢極不穩定時，維持更大舉債空間來應對更巨大的風險。因此，政府不僅不該繼續累積債務，更要減少債務來應對未來的更大風險。

早年，政府極少使用特別預算，因特別預算有嚴格的使用條件。扁政府時期增加了使用；馬政府時規模擴大，因「愛台12項建設」規模達3.99兆元，政府在8年內編列預算2.79兆元，約占7成，另規畫民間投資1.2兆元，其中編在特別預算的部分好歹也只有5847億元。

到了蔡政府時期，特別預算卻如脫韁野馬，7年多的任期內提出高達2.96兆元特別預算，包括前瞻基礎建設8400億元、防疫與紓困振興8400億元、新式戰機採購和海空戰力提升兩項合計4841億元，全都以債務支應，讓債務總額達到5.7兆元。這裡面，除了「防疫與紓困振興」符合條件以外，全部都未符規範。而「防疫與紓困振興」中許多支出其實也和名目無關，有如圈地一般，弄個名目編列後就努力消化預算，結果大部分疫苗居然是民間贈送政府，政府卻大肆購買未經國際認證的高端疫苗，諷刺到了極點。

就是因為這些特別預算都挾著民進黨在立法院的優勢照章通過，導致蔡政府先圈地之後，再讓地方或相關機構恣意提出需求，中央再分配圈到的大餅，順便進行政治性綁樁。前瞻建設計畫中，補助綠營執政的高雄市高達1265億元、桃園市748億元、台南市294億元，而人口最多的新北市只有927億元，人口增加亟需發展的台中市更只有228億元，和綠營鬧翻的柯文哲主政的台北市更慘，竟然只有區區184億元，名列六都之末。任何人再不了解政治，也會發現這種分配太過離譜，只能說蔡政府施政有如幫派政治。

圈錢分配獨厚綠營

同樣在防疫紓困、戰機採購、海空戰力等特別預算中，都因圈錢容易而毫不珍惜，潛藏各種弊端。加上意識型態影響施政，搞到防疫沒疫苗、沒快篩劑、口罩和快篩劑世界最貴、毫無激勵經濟效果的「振興五倍券」胡亂發放；欠缺考慮買來不符需求的軍品，如火山布雷系統；極端重要的雲豹甲車無法大轉彎，抗彈板遭外界質疑不防彈。用特別預算圈的餅越大，螺絲就掉得越多。

在外界質疑特別預算「常態化」的問題嚴重下，財政部跳出來以三點回應，說我國財政管理受國際肯定、總決算持續盈餘、特別預算是因應國家重大政事。然而，台灣是因過去高科技打下了良好基礎，讓政府在不負責地增加特別預算下，還有不算太難看的財政惡化，這功勞是前人種樹的結果。總決算有盈餘，是一般都會發生的結果，除非部會不依法施政超額支出。而說特別預算是「因應重大政事」，更是曲解《預算法》。《預算法》第83條規定，除非是戰爭、經濟重大變故、重大災難或不定期重大政事，否則不得編列特別預算，請問「年年編列」重大政事特別預算，可以嗎？財政部做出這種不專業的回應，是在踐踏部會尊嚴。

審計部除了公布審查結果，更應糾正政府，監察院也該啟動調查，讓特別預算回歸「特別」，而非執行政策買票、綁樁和操弄意識型態的工具，結果是債留子孫。

民眾黨主席柯文哲近日針對蔡政府濫編前瞻計畫特別預算發動攻擊，火力十分猛烈，指「前瞻」為假，「錢沾」為真，國民黨總統參選人侯友宜無獨有偶，承諾當選後將成立特偵組偵辦蔡政府所有弊案。

無節制的特別預算不但敗壞財政紀律，更使政府未償債務餘額高達5兆6千餘億元。在野黨應重視背後的弊端，桃園、新竹市經政黨輪替，弊端已逐漸浮現，「錢沾」金額最高的高雄市是否也有弊端，在野黨應窮盡洪荒之力調查，為2024政黨輪替增加更多合理性。