「太太 ! 我們這次去日本開完會，離去夏威夷參加商展，中間有一個星期空檔，可不可以順便參加一個台灣到日本的觀光團，機票省了，費用會便宜一點，時間也經濟，而且參加台灣團，導遊說國語比較聽得懂。」先生很興奮的問太太。

「團費中的機票不能扣掉，費用會更貴。」太太不以為然。

「團費中總是會有機票成本，我們沒坐，自然扣掉，當然會便宜一點。」先生說。

「你不懂，這裡面學問很大，不像你講的那麼簡單。」太太在無法解說時，端出了「你不懂」。

為機票吵架

先生也不服氣，夫妻爭執不休，幾乎要吵起來。

辦公室的同事，說她認識旅行社的朋友，她來問問看。

旅行社說：「可以！」這種旅行稱為「Join tour」，指團費不包括來回機票，其他皆相同的旅遊，因為有些人因在航空公司服務或其他原因，手上有免費機票，因此旅行社就提供了「Join tour 」以招攬顧客。

社會上有很多人，生性固執，凡事總是堅持已見，遇事會說出一 大堆怪理由，來支持他的看法。跟這種人相處會很累，當然如果沒有必要，也沒有人會跟這種人做朋友的，因為有誰會去自尋煩惱呢？

動輒堅持己見

對於錯誤的事堅持己見，讓人難以消受，對於一些小的事，動輒堅持己見，雖然己見是正確的，有時也會讓家人或朋友吃不消。有位先生，堅持家人吃飯，每口飯必須咀嚼16次，醫生確實是這麼說的，他的堅持並沒有錯。結果全家人除他以外，全都得了胃病，因為吃飯時大家都心情緊張，十分受罪。

堅持己見，如果堅持的理由正確，尤其是在一些原則性的大事上，應該是被鼓勵的，我們稱此為「擇善固執」。但堅持的理由能否正確，要看你的學問有多大，經驗有多深。否則遇事堅持己見，還自命為擇善固執，就可能成了「偏執狂」!

勿成偏執狂

我上面寫的這些，好像在批判「堅持己見」，坦白說，我非但沒有這個意思，而且十分主張，在必要的地方，一定要堅持己見。何謂必要的地方？個人守的原則，可能不盡相同。例如公務員可否接受商家邀宴，小禮物可以接受嗎？這些看似雞毛蒜皮的小事，但是我們看到許多不法之事，皆是由此開始的。所以很多小事，對公務員來說可能都是大事，必須堅持原則。

有個家庭，規定每個成員都負責一些家務事。有個唸小學六年級的孩子，早晨負責倒拉圾。有天時間來不及，忘記了。父親立刻追趕到學校把孩子帶回來倒拉圾。

有這麼嚴重嗎？放學回來再倒不可以嗎？這位父親太固執了吧？但是孩子學到了，自己承諾的事，一定要努力辦到。但這也使孩子成為一個極負責任的人，處處受人歡迎。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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