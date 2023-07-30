國軍年度「漢光39號」實兵演練已於7月24日至28日實施完畢，雖然因為杜蘇芮颱風襲台導致部分課目取消，但從預演和正式演練的過程中，仍可看出今年的實兵演練在場景設計上，十分貼近戰時的情景，實戰化程度較往年明顯提升。

實戰化程度明顯提升

以北台灣的國土防衛戰場景設計為例，國防部不僅規劃攻擊軍對沙崙海灘、八里海灘、台北港、桃園機場及竹圍海灘等區域，發起「異地、同時」的進攻，還在過程中大量運用直升機搭載特戰部隊，模擬攻擊軍對重要設施與灘岸國軍防線的後方實施空中機降突擊；也透過教育召集動員後備軍人組成後備營，實際進入灘岸後方的地區進行防禦演練；負責守衛台北市中樞地區的憲兵，也在市中心配合進行相關演練。這些設計與戰時可能發生的情況十分貼近，大幅提升此次演練的實戰化程度。

此外，投入實兵演練的常備部隊志願役官兵，在戰術動作的純熟度與認真程度等方面，也有十分良好的表現，確實值得肯定。

不過，儘管今年實戰化的程度比起往年明顯提升，但還是存在若干缺失，例如「無人機的運用不足」與「台北市防禦演練的內容偏離重點」等，希望國防部在後續的「戰備月」，或明後年的漢光演習實兵演練中，能檢討改進。

無人機的運用不足

以本次實兵演練最受國內外媒體矚目，蔡英文總統也抱病親自視導的八里「聯合反登陸作戰操演」為例；雖然動員為數眾多的AAV-7兩棲突擊車、雲豹甲車、M60A3戰車、OH-58D戰蒐直升機、UH-60M通用直升機及AH-64E攻擊直升機等主戰裝備參與；但在無人機部分，則只有防衛軍曾出動架次數極少的「戰術型近程無人機」執行演練，攻擊軍則未被目擊有動用無人機的情形。

由於無人機的運用不足，使整個操演過程中，未見到多少防衛軍針對共軍無人機所可能造成的威脅，實地執行相關演練。例如防衛軍在灘岸附近的戰甲車並未實施隱蔽，以防止攻擊軍無人機的偵察，也不見防衛軍運用干擾槍或其他裝備，進行反無人機的演練。

但現實中，共軍地面部隊已配備了相當數量的無人機。例如共軍陸軍集團軍特戰旅就下轄一個無人機偵察營，集團軍砲兵旅的目標保障營中也配備了無人機，合成旅所轄偵察營則編有一個無人機偵察連，合成營則是在技術偵察排中配備無人機；更計畫加速引進攻擊型無人機，包括在俄烏戰爭中廣泛引起注意的「滯空攻擊彈藥」。

在近年共軍所舉行的大規模聯合登島作戰演習，例如2020年11月在福建、廣東沿海一帶所舉行的年度兵種聯合立體渡海登陸演習，就在過程中動用為數頗多的無人機，執行目標區戰前偵察、戰場監視、目標追蹤、通信中繼與火力打擊效果評估等任務；甚至還運用地面無人設備，清除守軍於灘岸所設置的障礙物。

相形之下，國防部在今年實兵演練中，對無人機的攻防並沒有太多的著墨，尤其沒有在攻擊軍的模擬攻擊中，加入相當數量的無人機，不僅使攻擊軍戰力被相當程度的低估，也讓演練的實戰化程度打了折扣，非常可惜。

台北市防禦演練的內容偏離重點

在本次漢光實兵演練中，負責台北市中樞防衛的憲兵也演練了二個與戰時中樞防衛有關的課目，分別是7月25日晚間在萬華雙園堤外停車場演練「橋梁阻絕封鎖」，與7月26日凌晨在台北車站演練「關鍵基礎設施防護」。

這二個演練內容，其實是根據同一個狀況想定所設計，就是當共軍出現武力犯台徵候時，戍守台北市的憲兵332營除控制必要的預備隊，將立即出動所轄各連，先期前往台北市各聯外橋樑實施防禦，並對經橋樑進入台北市的人車進行管制查核，直到後備旅動員編成後，再將防務交接給後備部隊：在憲兵332營前推至台北市外圍守衛各聯外橋樑時，憲兵211營則扛起台北市中心各重要政治、民生、與經濟設施的防禦任務。

但參謀本部在規劃演練內容時，可能是為了減少對台北市民的干擾，使實際演練的內容並非整個任務的重點。

例如憲兵332營演練的重點，應該是所屬各連能否迅速動員，於短時間內抵達各聯外橋樑並就防禦位置，甚至按照防衛計畫實際設置若干防禦陣地，以便進行驗證；但受限於演練場地，最後實際演練的內容，僅為對車輛攔檢管制的流程與防範「第五縱隊」，十分可惜。

憲兵211營的台北車站防護演練，假想狀況是共軍潛伏的「第五縱隊」對台北車站發動攻擊，並在過程中挾持人質與設置爆裂物。但連共軍研究人員在相關著述中，都承認由於台灣海峽的阻隔，使潛伏在台灣的「第五縱隊」成為稀缺資源；因此，戰時共軍「第五縱隊」的主要任務，應該是設法掌握國軍C4ISR系統的關鍵節點，及我方政軍高層人員的動向，以便在犯台作戰一開始的階段，引導遠距精準武器進行打擊，嘗試癱瘓或打亂國軍的作戰指揮；也可能透過諜報與偵察，在我政軍高層的移動路線上設伏，運用爆裂物與輕兵器實施狙擊。

換言之，共軍將這些珍貴的「第五縱隊」，用來攻擊軍事價值其實不高的台北車站，甚至劫持人質的可能性，實在偏低。因此，參謀本部在內容設計上，應該讓憲兵211營按防衛計畫，在台北市中樞地區就防禦位置，並防範共軍「第五縱隊」對我政軍高層的偵察行動，讓演練更貼近實戰。（作者為中華戰略前瞻協會研究員）

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