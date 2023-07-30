民進黨總統參選人賴清德出席全國律師「信賴台灣後援會」成立大會。對於司法改革，賴清德表示，司法革新離民眾滿意目標還有一段很長的路要走，承諾若當選總統，將極盡可能打擊黑金槍毒詐。不過，人民已給民進黨8年改革司法，結果造就新綠金貪腐權貴，難道蠢到要再被騙4年嗎？

這不是賴清德第一次為了拚選舉喊出司法改革，2019年賴力爭民進黨總統初選提名，指若能淘汰貪贓枉法的司法人員及恐龍法官，「司法改革就成功一半了」。不過，賴在初選落敗，成了蔡英文副手。

去年九合一大選，民進黨因黑金及學倫問題大敗，蔡英文交出黨主席位子，由賴清德接手，賴在黨內定於一尊情況下，終於代表民進黨參選2024總統大選。這回賴對蔡主政8年的司法改革做出點評，不免讓人質疑是炮口對內的切割舉動，憂心執政貪腐及司改失敗會成為選戰的最大包袱。

但賴清德撇不清的是，去年台南88槍擊案扯出一連串黑金政治都來自他的本命區；賴擔任副總統3年多，又對司改付出多少關注？不該是到了選舉拿來當選舉口號，卻對廢死議題避而不答；尤其民進黨完全執政8年，卻要留到在立法院臨時會期中才來推動「性平三法」和《外役監條例》修法，難道平常根本都在擺爛嗎？

賴清德說的沒錯，歷來司改滿意度的民調偏低，司法革新離民眾滿意目標確實還有一段很長的路要走，但人民已給民進黨8年推動改革，貪汙腐敗及黑金槍毒詐問題卻愈來愈嚴重，倘若賴清德當副總統和民進黨主席都還是力有未逮，看來只有全民用選票下架民進黨，才可能翻轉局面。